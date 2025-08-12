TMMD Temanggung construye aburrido bien en Plumbon Village

TEMANGGUNG (Antara) – Las actividades del edificio TNI Manunggal del pueblo regular (TMMD) de Kodim 0706/Temanggung construyeron un pozo en Plumbon Tiga Hamlet, Plumbon Village, Distrito de Selopampang, Temanggug Regency, Java Central.

Comandante de Kodim 0706/Temanggung, así como el comandante de la 125ª Fuerza de Tarea TMMD de TMMD Kodim 0706/Temanggung Teniente Coronel Hermawan Adi Nugroho en Temanggung el martes, dijo esta revisión el paso inicial del pozo en el proceso de la perforación del bienestar de la perforación de bienestar, el acceso al agua limpia decente y sostenible.

Dijo que el agua no es solo una necesidad básica, sino también la clave para el bien y la calidad de vida de la comunidad.

A través del programa Air Manunggal, el TNI se dedica a asistir a la comunidad directamente para responder a los problemas a menudo descuidados.

«El agua es la vida. Nuestra presencia aquí no es solo para construir pozos, sino que también espera construir. Este programa es una manifestación tangible de que el estado está presente a través del TNI», dijo.

Los residentes de Plumbon Tiga Hamlet hasta ahora a menudo se enfrentan a problemas de agua limpia, especialmente en la estación seca.

Se espera que el pozo construido que se construyó sea una solución a largo plazo para satisfacer las necesidades diarias del agua, la agricultura y otras actividades económicas.

El jefe de la aldea de Plumbon, Harsono, apreció la iniciativa Kodim 0706/Temanggung que respondió rápidamente a las necesidades de los residentes.

«Estamos muy agradecidos con el Dandim y todos los rangos. Este programa es muy conmovedor y esperado por nuestros ciudadanos», dijo.

Leer también: Regentes de becas estudiantiles en Baznas Temanggung 50 personas