TMMD realiza la edición de desarrollo inclusivo

TEMANGGUNG (Antara) – TNI Manunggal Building El 125th Village (TMMD) de 2025 tiene la intención de realizar la distribución justa del desarrollo inclusivo en todas las regiones de Indonesia para crear una fuerte resistencia nacional.

«TMMD también es un programa de cooperación integrado y constante entre el TNI, Polri, el Ministerio o el no ministro de la institución gubernamental junto con el gobierno regional que combina los programas de cada agencia en el contexto del desarrollo acelerado», Danrem 072/Pamungkas Brigadier-General, jueves ..

Dijo esto en el cierre del 125º TMMD regular de 2025 en Temanggung, Java Central.

Espera que TMMD pueda mejorar el pozo de la comunidad y apoyar el fortalecimiento de los aspectos de la resiliencia con los criterios objetivo dirigidos a las áreas rurales, en áreas particulares clasificadas como rezagadas o pobres, aisladas, áreas fronterizas remotas y barrios marginales urbanos y áreas que se ven afectadas por desastres naturales.

«Hoy hemos terminado de cerrar el 125º TMMD regular de 2025, las actividades se dividen en 2 actividades físicas y no físicas», dijo.

Dijo que una de las actividades físicas de caminos de 800 metros de largo con un ancho de 3 metros y un grosor de 15 centímetros, que conecta el distrito de Tembarak.

«Esperemos que este camino ayude a la comunidad a acortar y facilitar el transporte, tanto entre pueblos como a jardines que son de hecho el sustento de las personas en esta área», dijo.

