TMMD en Temanggugg 500 semillas de frutas para prevenir los trastornos de Mheat

TEMANGGUNG (Antara) – TNI Manunggal Building La 125a Village Regular (TMMD) en Regencia Temanggung, Java central plantó 500 semillas de frutas en programas superiores para prevenir los trastornos del mono forestal que a menudo ocurren en la región.

Dandim 0706/Temanggung, quien también es el 125 ° comandante de la Fuerza de Tarea TMMD, el teniente -Kolonel Hermawan Adi Nugloho en Temanggung el sábado, trajo la TMMD Taskforce 500 Semillas de frutas en las pendientes del bosque del bosque de los bosques de los bosques.

Las semillas plantadas son plantas SourSop, Gavave y Durian.

Este excelente programa es una instrucción especial del Jefe (Kasad) y solo se usa en Temanggung, con la gama de actividades, incluidas las tuberías, la instalación de bombas de hidrante, resortes de perforación, letrinas para manejar el retraso en el crecimiento, programas de protección de alimentos, en árboles.

Suministra las semillas de esta fruta plantadas en el área del bosque del timbre berg como valla natural Para reducir el riesgo de ataques de mono que a menudo van a colonias a áreas residenciales y jardines agrícolas.

Los residentes de la aldea de Banaran Sulis revelaron que aunque el rebaño de mono no atacaba, a menudo dañaban las plantas.

«Si hay árboles frutales en el bosque, espero que ya no vayan a los campos», dijo.

Con la plantación de cientos de árboles frutales, TMMD se enfoca no solo en el desarrollo físico, sino también en la protección del medio ambiente y la comodidad de la vida de la comunidad alrededor del monte.

