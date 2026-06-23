Tiroteo en el Bronx: un hombre de 21 años asesinado después de recibir un disparo en la cabeza en la sección de Belmont

Martes, 23 de junio de 2026 12:33
BELMONT, El Bronx (WABC) — Se está llevando a cabo una investigación después de que un hombre fuera asesinado a tiros en el Bronx el lunes.
El tiroteo ocurrió frente al 413 East 187th St. en la sección Belmont justo antes de las 7 p.m.
La policía dice que un hombre de 21 años recibió un disparo en la cabeza en el lugar.
La víctima fue trasladada al Hospital St. Barnabas, donde fue declarada muerta.
Hasta el momento no se han realizado arrestos.
La investigación está en curso.
Esta es una noticia de última hora. Esta historia se actualizará a medida que haya más información disponible.
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