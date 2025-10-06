Tinjomoyo Glass Bridge Semarang abre, enciende la pieza de turismo

SEMARANG, Java central (Antara) – Glass Bridge, uno de los lugares turísticos en el área del bosque de turismo de Tinjomoyo, Semarang, Java central, se abre oficialmente, que se espera que estire el sector turístico en la región.

El vicealcalde de Semarang Iswar Aminuddin en Semarang el lunes, con la esperanza de que la apertura del puente de vidrio aumente aún más el interés del turismo al bosque de turismo de Tinjomoyo.

Tinjomoyo Adventure Tourism como un paquete de tour en el bosque de tinjomoyo está preparado para viajeros que desean disfrutar de diferentes lugares y entretenimiento.

Según él, la actividad fue el primer paso en la introducción de un nuevo concepto de destino como un centro de turismo de aventura moderno y sostenible en la ciudad de Semarang

«El agua, las colinas y los bosques pueden trabajar juntos, de modo que el turismo en Semarang se mueve nuevamente. Podemos unir actividades económicas, sociales y culturales en Tinjomoyo para que la ciudad crezca», dijo.

Agregó que el área de Tinjomoyo no era solo un lugar de recreación, sino también una asociación entre el gobierno, los actores comerciales, la comunidad y la comunidad circundante.

«Apoyamos plenamente que este programa se esté ejecutando. Los residentes de Tinjomoyo también participan en ‘Nyengkuyung’ para que esta área sea más animada y ofrece beneficios económicos», dijo.

Mientras tanto, el Jefe de Semarang City Culture and Tourism Office Wing Wiyarso explicó que la actividad fue el primer paso para dar una nueva vida al gran potencial del bosque turístico de Tinjomoyo como un turismo de aventura.

«Comenzamos con un lanzamiento suave para la reactivación del extraordinario área de Tinjomoyo. Esta área tiene conocimiento de la topografía, adecuada para el turismo aventurero que ahora es muy popular entre los jóvenes, los millennials y la generación Z», dijo.

Dijo que su partido trajo varias comunidades locales y grupos de concientización turística (Pokdarwis) para desarrollar el área juntos, como paintball, tiro con arco, aventura en jeep, camping, manualidades y gestión educativa.

«Queremos que todo el potencial y las comunidades se muden aquí, desde Pokdarwis, MISMES, hasta operadores turísticos», dijo.

Uno de los íconos más importantes del área forestal de Tinjomoyo Tourism es que el puente de vidrio Tinjomoyo también ha completado el proceso de certificación de la seguridad y la seguridad ocupacional (K3).

«Debido a que la seguridad y la viabilidad están certificadas, incluida la gerencia y el compañero de los turistas que hemos preparado. Cada grupo que estamos aumentando es un máximo de 50 personas para estar cómodos y seguros», dijo.

Además, la ciudad de Semarang City también preparó el concepto de un paquete de gira temático que combina diversas actividades, que van desde conducir en jeeps, cruzar el puente de vidrio hasta los tubos del río, pero para los tubos de los ríos todavía espera el permiso técnico del Ministerio de Obras Públicas.

«Dios preparado, los resultados de este lanzamiento suave serán evaluados y perfeccionados hasta fin de año», dijo.

«El objetivo es que haremos una gran apertura en el año fiscal de 2026, por lo que Tinjomoyo está realmente listo para convertirse en un destino líder para la ciudad de Semarang que es la clase nacional, incluso internacionalmente», dijo.

