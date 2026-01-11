Tiempo en Semarang hoy, tenga en cuenta la posibilidad de lluvia y relámpagos

Yakarta (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica dijo que una serie de dinámicas atmosféricas podrían causar un potencial climático significativo en Indonesia, por lo que es necesario aumentar la preparación para lluvias intensas o muy intensas en varias áreas.

Masayu, meteorólogo del BMKG, dijo en un comunicado citado en Yakarta el domingo que estas áreas incluyen Banten, Yakarta, Java Occidental, java centralJava Oriental, Bali, Nusa Tenggara Occidental y Nusa Tenggara Oriental.

Explicó que para la parte occidental de Indonesia se debe tener en cuenta la posibilidad de tormentas eléctricas en Palembang, Bandar Lampung, SemarangSurabaya y Samarinda.