The Palace Jeweler está conquistando el mercado de joyería premium en Semarang

Semarang (ANTARA) – The Palace Jeweler aprovecha la oportunidad en el mercado de joyería premium en Semarang, Java Central, al abrir una nueva tienda en DP Mall.

La directora general de The Palace Jeweler, Jelita Setifa, dijo el domingo que la reapertura de la tienda confirma la intención de la marca de la compañía bajo los auspicios de Central Mega Kencana (CMK) de convertirse en un destino de compras de joyería completo, asequible y garantizado a través de los conceptos 3T Thercomplete, Therangkau y Therjamin.

«Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a clientes leales al DP Mall Semarang. Con una cara nueva y más moderna, queremos brindar una experiencia de compra única y cómoda», dijo.

Dijo que se proporcionaron una serie de artículos de joyería que van desde oro, diamantes y piedras preciosas.

«Nuestra esperanza es que los clientes no tengan que mudarse para encontrar la joyería ideal», dijo.

También garantiza que los precios de las joyas se mantengan asequibles, incluida la colección de diamantes MOELA, que puede adquirirse a partir de 888.000 IDR.

«También nos aseguramos de que la transparencia del precio del oro se muestre siempre a través de la pantalla Precio del oro actual. La calidad de las joyas está garantizada con un contenido de oro ideal de 18 quilates (75 por ciento) y cuenta con la certificación SNI 8880:2020», dijo.

Para celebrar la apertura del outlet, la fiesta presenta varias atractivas promociones válidas del 15 al 16 de noviembre de 2025.

“Los visitantes pueden disfrutar de descuentos de hasta el 50 por ciento en joyas de oro y ofertas en joyas de oro a partir de 500.000 IDR”, dijo.

Dijo que los clientes también pueden beneficiarse de tarjetas de descuento de hasta 1 millón de IDR válidas hasta el 31 de marzo de 2026.