Tenga en cuenta las inundaciones de inundaciones el viernes

JAKARTA (Antara) – Agencia de meteorología, climatología y geofísica (BMKG) recuerda a las personas que tengan conocimiento de un fuerte potencial eólico, lluvias, olas altas de mar, inundaciones de inundaciones en varias áreas el viernes.

Prakirawati Bmkg Maria Claudiana en una transmisión en línea que se siguió en Yakarta el viernes, trajo el potencial de que las inundaciones se llevarían a cabo en la costa de Noord -Sumatra, Riau, Bangka Belitung, Dki Jakarta, Java centralJava Oriental, Bali, West Nusa Tenggara (NTB), South Kalimantan, West -Kalimantan y Noord -Sulawesi.

Además, se predice que la lluvia en la intensidad de la luz de la ciudad de Medan, Bengkulu, Jambi, Bandung enjuague, SemarangSerang, Denpasar, Pontianak, Palangka Raya, Samarinda, Mamuju, Palu, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, Merauke y Jayapura.