Temanggung viceirra temprano para que SPPG trabaje para mantener la calidad del menú MBG

TEMANGGUNG (Antara) – Regente adjunto de Temanggung, Java central, Nadia Muna solicitó a la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) que continúe utilizando la calidad del menú del Programa de Nutrición GRATUITA (MBG).

«Para aumentar la cantidad y calidad del menú de menú nutritivo gratuito (MBG) para estudiantes beneficiarios, dijo durante la evaluación de MBG SMP Negeri 1 Parakan, en Temanggung, el miércoles.

Dijo que este programa MBG era alimento nutritivo, debe garantizar que el alimento servido cumpla con los elementos nutricionales y también un menú saludable.

Según él, SPPG debería tener más cuidado al elegir guarniciones que no son fáciles de viejos, de modo que el sabor y el aroma del menú se sirvan cuando los estudiantes consumidos permanecen en circunstancias buenas y nuevas.

Por otro lado, la regla de regencia también utilizó la caja de cambios MBG, como un sector cruzado de coordinación de motores, que oscila en la planificación, la recopilación de datos, la implementación de la evaluación.

«Ciertamente somos el grupo de tareas porque también es la dirección del Presidente, solo ayer, para realizar una evaluación, respondimos de inmediato, realizando una evaluación, por lo que no hay cosas que no queramos como otras regiones, nada sucede, esta es una acción preventiva rápida del gobierno de la Regencia Temanggug», dijo «, dijo, dijo.

En Temanggung Regency, desde el objetivo de 42 cocinas SPPG, actualmente hay 16 cocinas que funcionan con una serie de objetivos de 48 mil estudiantes.

