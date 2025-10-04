Temanggung Vice Regent: La implementación de MBG debe estar de acuerdo con el SOP

TEMANGGUNG (Antara) – Diputado – Regente Van Temanggung Nadia Muna dijo que la implementación del programa de alimentación nutritiva libre (MBG) debe estar de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) que se determina para evitar algo no deseado.

«De hecho, el procedimiento MBG necesitará ajuste, pero, por supuesto, existe el énfasis en las reglas, en el SOP debe mantenerse», dijo el sábado en Temanggung.

Dijo esto después de abrir el 61º Seminario del Día Nacional de la Salud en Graha Bhumi Phala Temanggung.

«Vengo del gobierno de distrito que fue asignado directamente por el presidente para supervisar este MBG para que pueda ir sin problemas Cero eksids Para que este primer paso pueda mejorar MBG «, dijo.

Dijo que desde 16 cocinas SPPG que están activas en Temanggung, debe evaluarse y mejorarse, incluida la calidad de acuerdo con SOP, la calidad incluye la planificación espacial y los recursos humanos (recursos humanos).

Además, dijo, la junta de presupuesto es muy importante porque debe estar en vigor que no hay otros recortes fuera de los recortes especificados.

«Esto es para que los resultados sean mejores para el menú presentado», dijo.

Con respecto al tipo de menú que debe ajustarse de acuerdo con las necesidades de los beneficiarios.

