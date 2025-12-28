Temanggung University Expo 2025 es la solución para que los estudiantes elijan PT

Temanggung (ANTARA) – Se espera que la Temanggung University Expo 2025 sea la solución adecuada para conectar a los estudiantes con las diversas opciones existentes de universidades y cursos.

«Además, la prueba en línea previa al evento permite a los estudiantes evaluar sus habilidades y comprender sus intereses y talentos antes de elegir la especialidad adecuada», dijo el sábado el regente de Temanggung, Agus Setiawan, en la inauguración de la Exposición Universitaria 2025 de Temanggung en Temanggung.

A esta actividad asistieron universidades nacionales y extranjeras entre ellas UGM, UI, ITB, UNS, UNY, Unsoed, Undip, Unair, Unnes, UQ, NUS y QUT.

Dijo que a través de esta actividad los estudiantes pudieron visitar stands de diversas universidades de renombre, tanto nacionales como internacionales, e interactuar directamente con representantes de cada universidad.

Según él, esta actividad brinda una oportunidad muy valiosa para obtener información más clara y precisa sobre carreras y opciones de estudio que se adaptan a su potencial.

“También esperamos que esta actividad sea no sólo un lugar de consulta educativa, sino también un lugar para motivar e inspirar a los estudiantes, a ver el mundo de la universidad de una manera más real y entusiasta”, dijo.

Espera que las actividades de la Exposición de la Universidad de Temanggung 2025 puedan proporcionar una imagen más amplia de las opciones de educación superior que los estudiantes de Temanggung pueden seguir.

«Queremos que los estudiantes de Temanggung no sólo conozcan las universidades, sino que también sepan qué diferentes becas pueden obtener y cómo elegir un curso de estudio que se adapte a sus pasiones y habilidades», dijo.

Dijo que esta actividad puede mejorar su conocimiento y motivación para continuar sobresaliendo en el mundo de la educación y, con suerte, a partir de este evento, nacerá una próxima generación exitosa dondequiera que estén, y no olviden contribuir al desarrollo de Temanggung Regency.