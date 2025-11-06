Temanggung Travel Mart ofrece espacio para la promoción turística

Temanggung (ANTARA) – El jefe del Departamento de Cultura y Turismo de la regencia de Temanggung, Tri Raharjo, dijo que el Temanggung Travel Mart 2025 se llevó a cabo para proporcionar espacio para la promoción turística.

Dijo en Temanggung el jueves que las actividades se llevarán a cabo los días 5 y 6 de noviembre de 2025 para presentar objetos turísticos en Temanggung a las agencias de turismo.

“Estamos presentando atractivos turísticos y culinarios, incluida la economía creativa, y estamos exhibiendo algunos de ellos”, afirmó.

Dijo que había hasta 40 personas de varias agencias de viajes, como el Personal de Turismo de Indonesia (IPI) de Java Central, y luego agencias de viajes de Surabaya, Madiun, Sidoarjo, Yogyakarta, Bandung, Cilegon y Yakarta.

«Ayer, el primer día, los llevamos en un recorrido en jeep a la zona de Ngadirejo, incluyendo la fabricación de cigarros, la casa Jaran, el manantial de agua Jumprit, Wapit, sobre las nubes, y luego a Liyangan, para presentarles las atracciones turísticas en Temanggung», dijo.

Dijo que los 40 compradores se reunieron con 20 vendedores. Durante la reunión, transacciones de aproximadamente Rp. 100 millones sucedieron.

«Esta actividad tiene como objetivo aumentar el turismo en la regencia de Temanggung, que por cierto todavía es parcial y sigue funcionando de forma independiente», dijo.