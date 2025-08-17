Temanggung rompa el bedesano «gigantesco» en el progo -spoorweg

TEMANGGUNG (Antara) – Un equipo conjunto de voluntarios en la regencia de Temanggung, Java Central, para conmemorar el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, desplegó una bandera roja y blanca de 20×30 metros en el río Procro.

El regente de Temanggung, Agus Sceyawan en Temanggung, dijo el domingo que esta actividad era bastante extraordinaria, la gigantesca extracción de la bandera en el puente ferroviario del río Progo.

«El Spoorwegbrug es un testigo histórico cuando los cazadores mantienen la independencia en la segunda agresión en 1949», dijo.

Dijo que no era tan fácil como levantar la bandera roja y blanca, porque hoy la batalla de los héroes incondicionales podría difundir una gran bandera roja y blanca.

«Nosotros, como la próxima generación, hoy podemos volar con la bandera roja y blanca que mide libremente 20×30 metros. Lleno de Khidmad y las expectativas en el futuro llenamos la independencia con actividades positivas, actividades que pueden hacer que sea segura en la Tierra Indonesia, especialmente en la regencia de Temanggung», dijo.

El presidente de la Regencia Temanggung, Suhendar, dijo que la actividad actual, la bandera roja y blanca de 20×30 metros, quería tratar de generar el entusiasmo de los jóvenes en el 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Los elementos involucrados en la eliminación de esta bandera de Kodim, Polri, Basarnas después de Wonosobo, Tagana Temanggung Regency, de la regencia Temanggung Bpbd, Sar Temanggug Regency, y también está respaldada por varios voluntarios», dijo.

