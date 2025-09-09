Temanggung Regent posee la competencia de productividad de Chile 2025-2026

Temanggung (Antara) -Temanggung Regent Agus Seyawan celebró una competencia competitiva de productividad de chile de competencia competitiva de 2025-2026 para los agricultores en la regencia de Temanggung, Java central.

«Mi premio usa dinero personal, porque mi preocupación es un niño de la granja, por lo que en esta competencia la APBD no quiere cargar», dijo el martes en Temanggung.

Dijo por qué esta competencia se destacó porque uno de los programas en su liderazgo era la diversificación económica.

«Entonces, una de las diversificaciones económicas es que una de ellas son las plantas de chile porque Temanggung Chile actualmente tiene un nombre relativamente en el mercado indonesio, conocido por su buen chile, el nivel picante también es extraordinario, pero lo que sea que tengamos que hacer, cómo podemos convertirnos en los precios básicos de la producción de agricultores para las plantas chile, dijo.

Espera que esta competencia pueda encontrar esfuerzos técnicos para plantar chile, buena sopa de plantas de chile, chile plantado barato pero máximos resultados.

Dijo que los criterios en esta competencia pueden producir un chile de aproximadamente dos kilogramos, pero se plantan en el país abierto convencionalmente.

«La esperanza es que la victoria luego pueda producir aproximadamente dos kilogramos, esto reducirá la gran carga de la producción de agricultores. Más tarde movilizaremos la evaluación en el Ministerio de Agricultura y Alimentos de Pesca en Regencia Temanggung», dijo.

Jefe del Ministerio de Agricultura y Pesca, la seguridad alimentaria Temanggung Regency Joko Budi Nuryanto dijo que un árbol de chile produce en promedio 0.8 kilogramos.

«El regente quiere que la productividad sea estimulada a dos kilogramos por árbol, nos damos cuenta de que es una cosa pesada, pero en principio intentamos si es al menos un kilogramo de dos kilogramos», dijo.

Dijo que en esta actividad, no menos de 192 participantes participaron en la competencia.

