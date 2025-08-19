Temanggung Regency se convirtió en el mejor planificador de desarrollo en Java Central 2025

TEMANGGUNG (Antara) – Regencia Temanggung fue nombrada la mejor I en la Planificación Regional del Desarrollo (PPD) de la Provincia de Java Central en 2025.

La directora de la Agencia de Planificación Regional del Desarrollo Regional de Temanggugg (Bappeta) Hendra Sumaryana, en Temanggung, explicó el martes que el precio del PPD se otorgó a regiones que se consideraron superiores de tres aspectos de la evaluación, la planificación de documentos, el desempeño del gobierno local y los programas principales regionales.

El premio fue distribuido directamente por el gobernador de Java Central (Java Central) Ahmad Luthfi al regente de Temanggug Agus Sceyawan en Batang Regency.

Dijo que antes de 2025, la regencia de Temanggung aumentó la innovación con el tema «Temanggung bumi mutiara», que no es otra que la abreviatura de la economía unida, la comunidad superior, la preservación cultural y sostenible.

«Alhamdulillah, a través de la innovación de Temanggung Bumi Mutiara, nuevamente recibimos el primer mejor título en el nivel central de la provincia de Java. Ahora también está activo para la evaluación del nivel nacional en sí», dijo.

Dijo que la regencia de Temanggung tenía una serie de potenciales superiores, tanto en agricultura, plantaciones, arte y cultura, como ovejas, café y arte.

Los tres potenciales superiores todavía se están desarrollando cambiando ciertos patrones, de modo que surgieron innovaciones que tuvieron un impacto significativo en mejorar la economía y el bien de la comunidad Temanggung.

«De los tres potenciales superiores que existen, el gobierno ha diseñado un método para tener un impacto en la economía de la comunidad. Entre otras cosas al mejorar la calidad de sus recursos humanos, la aplicación de la tecnología, a su asociación», dijo Hendra.

El regente de Temanggung, Agus Sceyawan, dijo que el precio que se alcanzó era un encendedor motivador, para que todas las partes pudieran continuar trabajando juntas en la construcción de varios aspectos que son propiedad de la región.

Temanggung Regency tiene una serie de potenciales superiores que se pueden desarrollar para aumentar el bienestar y la economía de los ciudadanos, incluso a través de plantaciones de café, granjas de ovejas y arte de Jaran Kepang.

«Creo que lo más importante es cómo esta planificación e innovación puede aplicarse adecuadamente y tener un impacto significativo en el crecimiento económico regional y el bien de la comunidad», dijo.

