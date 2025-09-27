Temanggung Regency lanza un programa de becas de licenciatura

TEMANGGUNG (Antara) – Regente Temanggung Agus Sceyawan lanzó un programa de Licenciatura en Bachiller en Regencia Temanggug, Java Central, para mejorar el nivel de vida de la comunidad.

«Alhamdulillah este año de 137 registrantes 100 estudiantes han sido seleccionados para obtener cada semestre de Rp3 millones de Baznas de Temanggung», dijo el sábado en Temanggung.

Dijo que, aunque su distribución no se dividió uniformemente entre los subdistritos, esto se convirtió en un material de evaluación conjunta para que la implementación del programa fuera mejor en el futuro y llegaría a toda la región.

Según él, el programa de becas Temanggung Regency es un primer paso estratégico. La filosofía de este programa es simple, pero en profundidad, cuantos más residentes de Temanggung que puedan seguir la educación superior, mayores son las posibilidades de mejorar el nivel de vida de la comunidad.

«La licenciatura no es una garantía, pero abre más oportunidades en el mundo del trabajo, así como a los funcionarios, maestros, trabajadores de la salud y otras profesiones», dijo.

Preguntó, usa esta ayuda, así como posible para apoyar las tarifas de matrícula, como una sola matrícula (UKT) u otras necesidades académicas.

«Deje que esta ayuda no se use para cosas que no son importantes. No olvide que ha firmado la obligación de terminar la universidad a tiempo. No se detenga en el medio del camino porque será muy desafortunado», dijo.

Expresó su mayor aprecio por el muzaki, especialmente en el gobierno de la regencia de Temanggung que había pagado las obligaciones de Bazna. Esta es una prueba clara de que Zakat, Infaq y limosnas pueden ser manejados de manera proactiva en beneficio de las personas, una de las cuales es esta feria de exhibición.

«Para los empresarios, generoso y la comunidad más amplia que tiene un mantenimiento excesivo, también invito a canalizar Zakat, donación y limosnas a través de Baznas Temanggung. En Syaa Allah, si el ingreso de los baznas está aumentando, el número de destinatarios de estudios puede expandirse a 150 o 200 estudiantes en el próximo año», dijo.