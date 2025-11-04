Temanggung recibió una asignación de 14.000 millones de IDR para construir sistemas de riego

Temanggung, Java Central (ANTARA) – El gobierno de Temanggung (Pemkab) Regency, Java Central, recibió una asignación de 14 mil millones de IDR del Ministerio de Obras Públicas (PU) para la construcción de canales de riego agrícola en ocho puntos.

El jefe del Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Regencia de Temanggung, Hendy Wahyu Noerhidayat en Temanggung, dijo el martes que los ocho objetivos de desarrollo se distribuyeron en siete subdistritos.

«La construcción de canales de riego se ubica en ocho puntos. La red de riego que solía estar en nuestro terreno ha sido reforzada con hormigón armado. Luego hay dos puntos para reparar el vertedero. El valor varía dependiendo de las necesidades de daño de cada DI (área de riego)», dijo.

Dijo que los ocho puntos eran el canal de riego Aji Margo Sono Lempuyang, los subdistritos de Candiroto, Aji Nampirejo y Sililin en el subdistrito de Tembarak, y luego el canal de riego Aji Jaya Madureso, el subdistrito de Temanggung, el subdistrito de Aji Silenging Ngemlak, el subdistrito de Kandangan, el subdistrito de Aji Gambasan Selopampang, así como los embalses en la aldea de Kemiri. subdistrito de Kaloran y pueblo de Jombor. Subdistrito de Jumo.

«Con la construcción de buenos canales de riego y embalses, el suministro de agua será estable, de modo que se podrá aumentar la productividad del cultivo de arroz en más de 400 hectáreas de tierra para apoyar la seguridad alimentaria nacional», afirmó.

Mientras tanto, el miembro de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, Sofyan Dedy Ardyanto, dijo que continuaría intentando ayudar al gobierno de Temanggung Regency a obtener un presupuesto del gobierno central, especialmente para la construcción de canales de riego agrícola para mantener la disponibilidad de agua y superar la sequía.

«El gobierno central se está centrando actualmente en la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria requiere un suministro adecuado de agua para que las plantas crezcan bien, de modo que el suministro de agua sea fluido y la infraestructura hídrica también debe ser buena», dijo.

Según él, el desarrollo del riego es muy importante, especialmente durante la estación seca. Si se mantiene la disponibilidad de agua, los agricultores pueden seguir cultivando arroz, cultivos hortícolas y cultivos secundarios.

“Este año, Temanggung también recibió un Programa para Acelerar la Mejora del Uso del Agua de Riego (P3TGAI) del Centro Regional del Río Serayu Opak, que es una ambición nuestra, la Comisión IV de la Cámara de Representantes, en 46 ubicaciones con un valor de 195 millones de IDR por ubicación”, dijo.