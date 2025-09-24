Temanggung recibe el techo Rp23 mil millones para la mejora de 23 escuelas

TEMANGGUNG (Antara) – El gobierno de la Regencia Temanggung, Java Central, recibió un fondo de asignación especial (techo) en 2025 de Rp23 mil millones para reparar 23 edificios escolares, básicos y junior de secundaria que estaban dañados.

Temanggung está lloviendo a Agus Selyawan, en Temggung, el martes de que la mejora fue un intento del gobierno para mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de la comodidad para los estudiantes.

«El presupuesto del techo es un total de RP23 mil millones, en cada escuela no es el mismo, ajusta las condiciones físicas que se ensayan en cada escuela», dijo.

Dijo que el daño al edificio en 23 escuelas no fue causado por desastres naturales, sino por el antiguo y desgastado edificio escolar en el techo de madera de la sala de la escuela.

Según él, la mejora inmediata debe hacerse con este estado porque no es adecuado para su uso para el proceso educativo y de aprendizaje, incluso puede poner en peligro a los estudiantes.

«Hay condiciones que son bastante pesadas, pero la mayoría de los daños son moderados, la rehabilitación de niveles moderados en cada escuela, y esto es autogestión, entonces todos obtienen la libertad, el comité y las escuelas», dijo.

Él dijo que las mejoras en las 23 escuelas ahora están en marcha y se centran lo más rápido posible para no perturbar el proceso de educación y aprendizaje de los estudiantes y otras actividades en la escuela.