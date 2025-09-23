Temanggung prohíbe la operación de transporte Odong-Odong pasajeros públicos

TEMANGGUNG (Antara) – Los conductores de transporte público en la regencia de Temanggung, Java Central, celebran una manifestación en el edificio juvenil de Temanggung y exigen que el gobierno local prohíba que Odong Eoodong transportara pasajeros públicos.

El regente de Temanggung, Agus Sceyawan, cuando recibió cientos de conductores de transporte público el martes, dijo que su partido había enviado una carta a los actores comerciales de Odong-Odong a través del número circular 550/7/2025, para que no pudieran transportar a los pasajeros en el trabajo público.

Además de estos requisitos, cientos de conductores también exigieron otros problemas, como la práctica de la manipulación del código de línea de combustible subsidiado y la participación de menores como motociclistas, así como el rechazo del discurso de la presencia de Java central trans en el área de Temangguung.

«Si vemos que Odong Odong es realmente muy peligroso para los usuarios y también hemos implicado en Odong Odong Perpetrators», dijo Agus Sceyawan.

Con respecto a la existencia de menores que usan motores, dijo que su partido había enviado un número circular 330/11/2025 a las escuelas para prohibir a los niños

Menores de edad con la ayuda de una motocicleta.

Además, el Temanggung también llovió la escuela para poder coordinar con el Gerente de Transporte de la Ciudad (Angkot) para realizar intercalviosos para los estudiantes.

«Le pedí al jefe de educación que siguiera este problema», dijo.

Agregó que específicamente para los vehículos Trans Java que todavía estaban en el discurso para servir a la comunidad en la ciudad de Lane de Magelang-Temanggung, su partido estaba juntos para coordinar esto.

«Hasta ahora, Temanggung todavía está rechazando la Java central trans, en vista del hecho de que influirá en el transporte público, mientras que Pertamina lo explicará para el problema del código de barras, nuestra esperanza puede stanby En Temanggung, para que cuando haya problemas, se pueda resolver de inmediato «, dijo.

Mientras tanto, Reza, Representante de Pertamina Patra Niaga de Java Central, dijo que el sistema de código de barras solo podía ser mantenido por individuos, pero todavía había personas que abusaron de esto.

«Si hay obstáculos al comprar diesel o premium, contáctenos de inmediato para que podamos seguir quién usa, así que se abordó inmediatamente de inmediato. Por lo tanto, solicitamos cooperación para que este problema pueda seguirse de inmediato para que esté a la meta si hay un problema con el código de barras, comuníquese con este número de teléfono móvil 081328381618», dijo.

Los impulsores del transporte público opinaban que el problema tuvo un gran impacto en sus ingresos, por otro lado, los usuarios del motor de menores también eran susceptibles a los accidentes de tráfico.

«Necesitamos la determinación del gobierno y la policía para prohibir a Odong-Odong para operar»