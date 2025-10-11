Temanggung Porkab premia a los atletas con logros en tres deportes

Temanggung (ANTARA) – La Semana del Deporte de Temanggung Regency, Java Central, se celebró para atraer a atletas destacados en los deportes de fútbol sala, bádminton y voleibol.

“Debido a limitaciones presupuestarias, Temanggung Regency KONI solo compite en fútbol sala, bádminton y voleibol”, dijo Tomy Eka Kartika, presidente general de Temanggung Regency KONI, en la inauguración del Porkab de fútbol sala entre distritos en Temanggung Regency el sábado.

Dijo que estos eran consejos sobre cómo encontrar semillas superiores y la esperanza es que en el futuro surjan atletas de Temanggung de varios subdistritos que tengan el potencial de competir a nivel provincial, nacional e incluso internacional.

«¿Por qué sólo se celebran tres deportes? El primero está relacionado con el presupuesto, el segundo deporte disponible en cada subdistrito es el bádminton, el voleibol y el fútbol sala», dijo.

Dijo que en realidad quería practicar artes marciales, rafting, etc., pero que las instalaciones en varios subdistritos de Temanggung no estaban disponibles y no había atletas.

Dijo que el primer potencial para el fútbol sala es que la esperanza de clasificarse para Porprov es mayor y habrá al menos una medalla de plata en Porprov, que se celebrará en 2026.

«Por supuesto que esperamos una medalla de oro, al menos una medalla de plata», afirmó.

Dijo que el fútbol sala Porkab se llevará a cabo del 11 al 12 de octubre de 2025, y cada uno de los 20 subdistritos enviará un equipo.

El secretario regional interino de Temanggung Regency, Ripto Susilo, expresó su agradecimiento por la iniciativa del presidente general de KONI y sus amigos para que al menos pudieran proporcionar actividades positivas para los jóvenes y posteriormente floreciera el deporte en el subdistrito, para que las semillas del deporte en el subdistrito fueran visibles.

«Hasta ahora todo puede estar cerrado, hoy todo está abierto. Bismillah, el gobierno de la regencia, apoya plenamente que esta actividad continúe el próximo año», dijo.