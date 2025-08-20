Temanggung inaugura la administración de dinero digital en el mercado de Kranggan

TEMANGGUNG (Antara) – Jefe de la Oficina de Cooperativa, MSME y Comercio o Regencia Temanggug, Java Central, Antatgo Yutri Wardono honró la administración del dinero digital para los comerciantes en el mercado de Kranggan.

«Con respecto al lanzamiento con la compañía de tecnología financiera Micro de Amartha, se realizó hoy en el mercado de Kranggan», dijo en Temanggung el miércoles.

Dijo, especialmente para los comerciantes del mercado de Kranggan con la esperanza de que Amartha pueda acompañar, colaborar con comerciantes y actividades para la gestión financiera digital.

«Más tarde, los amigos de este comerciante de mercado hacen transacciones, ahorran dinero, piden préstamos, a través de la solicitud de Amartha», dijo.

Espera que con el uso de la tecnología digital no haya circulación en efectivo en efectivo para que sea seguro y que no haya fuentes.

La directora de financiación de Amartha, Julie Fauzie, dijo que la digitalización de Amartha y la alfabetización de las MIPYME en el mercado de Kranggan por el ecosistema de Amarthafin han insistido a través del Amartafin -Cosystem

Dijo, el programa para fortalecer la digitalización del mercado tradicional de Amartha como un compromiso para mejorar el pozo de pequeños y micro emprendedores en la región, especialmente en el centro de las actividades económicas de las personas.

Según él, Amartha se dio cuenta de este esfuerzo a través de la educación financiera digital y la cooperación comunitaria, lo que alienta a la economía indonesia a crecer considerablemente desde las bases.

Amartha es una compañía de tecnología que tiene la misión de realizar conjuntamente bien el desarrollo de la infraestructura financiera digital para la economía de base.

Dijo que desde que se fundó en 2010, Amartha ha canalizado el financiamiento productivo de RP35 billones a 3,3 millones de a