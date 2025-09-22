TEMANGGUNG GODOK Regency Solución del gobierno para doctorado honorario que no está alojado

TEMANGGUNG (Antara) – El Gobierno de la Regencia Temanggung está trabajando en varias opciones para garantizar la sostenibilidad del destino de los empleados honorarios en el gobierno de distrito local, porque todavía hay muchos de los que no están alojados en el horario de empleados del gobierno con un acuerdo de trabajo (P3K).

El regente de Temanggung, Agus Sceyawan, en Temanggung, dijo el lunes, aunque el gobierno central había establecido una fecha límite para el nombramiento hasta el 31 de diciembre de 2025, todavía había más de 1,260 empleados honorarios en la regencia de Temanggug que tuvieron que ser considerados la solución.

«Nuestra tarea es un honor en parte de alrededor de 1.350 personas, Dios quiere, el proceso se completará pronto. Pero el número de personas no está en el número también es bastante, alrededor de 1.260 personas.

AGUS dijo que el Gobierno de la Regencia Temanggung no quería ignorar los servicios de adoración que durante mucho tiempo habían estado sirviendo y habían brindado servicios a la comunidad. Es por eso que los pasos para preparar el doctorado honorario se consideran cuidadosamente, tanto en términos de regulaciones como de disponibilidad de presupuestos regionales.

«De todos modos, han servido. Pensaremos en la mejor manera para que nadie sea terminado. Pero, por supuesto, debe estar de acuerdo con las reglas y los presupuestos que tenemos», dijo.

Con respecto a los empleados que ya están en P3K, se asegura de que las evaluaciones de desempeño en las fases serán llevadas a cabo por cada organización regional de dispositivos (OPD). Esta evaluación es importante, de modo que el rendimiento del dispositivo se verifica y como base para la toma de decisiones con respecto a los contratos de trabajo.

«La evaluación del desempeño se realiza absolutamente. Debido a que se contraen, la regulación es clara, incluyendo si hay consecuencias para la terminación del contrato si no cumple con el desempeño», dijo.

Esperaba, a partir de los resultados de la discusión con los ministerios relevantes, se podía encontrar una fórmula que no era solo para las regulaciones nacionales. Pero también protege a miles de honor en el área, de modo que aún obtienen seguridad laboral.

