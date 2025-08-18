Temanggung construyó cinco pozos profundos en el área de la sequía

TEMANGGUNG (Antara) – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Temanggung Regency, Central Java planea construir cinco pozos profundos en las regiones que se suscriben a la sequía.

El jefe de TemanggoGung Regency BPBD tomó el lunes Nursetyanto en Temanggung, dijo que el pozo profundo se construiría en el distrito de Gowak Pringsurat, el distrito de Kembangari Kandangan, Klepu Kranggan, Jetis y el distrito de encuestados en el distrito de Selopampang.

«El área construida por el pozo interior es de hecho un área de sequía durante la estación seca», dijo.

Dijo que tenía que construir un pozo profundo, el BPBD de Temanggung Regency había presentado un permiso para la Agencia de Geología Bandung a fines de 2024.

«Entonces, el permiso es por sistema, espero que podamos ser el permiso de inmediato. Así es como drenar las áreas de sequía extremas», dijo.

Según él, el simulacro es servir alrededor de 80-100 familias por punto o servir aproximadamente 1-2 aldeas por punto.

«Todavía estamos esperando permiso de la agencia de geología de Bandung, con suerte bajaremos de inmediato y podamos construir el pozo interior», dijo.