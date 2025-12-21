Temanggung celebra el campeonato de pencak silat

Temanggung (ANTARA) – La Regencia de Temanggung de la Asociación Indonesia de Pencak Silat (IPSI) celebró el Campeonato Pencak Silat «Campeonato Abierto de Temanggung 2025», al que asistieron cientos de atletas de diferentes contingentes en la provincia de Java Central para atraer semillas superiores.

«Por primera vez, IPSI Temanggung Regency celebró un Campeonato Pencak Silat a nivel de la provincia de Java Central. Participaron 480 atletas de 43 contingentes en Java Central», dijo el domingo en Temanggung el presidente de IPSI Temanggung Regency, Arief Mujiono.

Dijo que el Campeonato Pencak Silat se divide según la edad, es decir, la primera infancia, los preadolescentes, los adolescentes y los adultos.

“Mientras tanto, para la categoría de competencia, que es la clase de sparring o acción, y luego la categoría de arte que consta de individuales, dobles, equipo y solo creativo”, dijo.

Dijo que este campeonato es sin duda un foro estratégico para perfeccionar las habilidades y buscar semillas de pencak silat superiores de Temanggung y Java Central para competir y competir a nivel nacional e incluso internacional.

Por otro lado, el pencak silat no es sólo un deporte, sino también parte de la preservación del patrimonio cultural que inculca valores nobles como la disciplina, el espíritu deportivo y el respeto.

«En la propia Regencia de Temanggung, hay un gran potencial, porque en Temanggung hay 14 ermitas o universidades, y en la actividad actual, hay alrededor de 151 atletas participando en el campeonato, lo que significa que el interés del público y de los estudiantes en Temanggung es muy alto y el pencak silat es bastante popular en Temanggung y Java Central», dijo.

Varios deportistas reconocieron que este campeonato fue una competición deportiva que resultó de gran utilidad para los participantes, porque no sólo era un lugar para perfeccionar habilidades técnicas y estratégicas (afilar habilidades), sino también para ganar experiencia en competición u horas de vuelo.

«Por supuesto, el campeonato no sólo mejora las habilidades técnicas y estratégicas, lo más importante es la experiencia de competir o volar horas en un ambiente competitivo, lo que por supuesto es muy importante para el desarrollo de los atletas», dijo Brawira Wicaksono, participante de Wonosobo Regency.