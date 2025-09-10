Telkomsel anuncia 13 ganadores de Dolphin Byd Electric Cars

SEMARANG (Antara) – Telkomsel anunció a 13 clientes felices como el ganador del Gran Premio en forma de Dolphin Byd Electric Cars en el Programa de Lotería Simpati Hoki, como un día nacional del cliente el 4 de septiembre de 2025.

El anuncio al mismo tiempo marcó el final del programa de lotería que estaba en marcha del 1 de junio al 31 de agosto de 2025.

«El programa de hockey Simpati es una forma de nuestro agradecimiento por los clientes que han utilizado fielmente el servicio de simpatía», dijo el vicepresidente de productos de productos Simpati de Telkomsel, Adhi Putranto, en un comunicado en Semarang el miércoles.

El programa de simpatía de hockey es una forma tangible de la dedicación de Telkomsel al presentar la mejor experiencia digital para los clientes prepagos de simpatía.

Al llevar a cabo el espíritu de servir a Indonesia, Telkomsel presenta este programa como una forma de agradecimiento por la lealtad y la participación activa de los clientes en el uso de servicios prepagos para contar.

Durante los tres meses de la implementación, Simpati Hockey ha atraído varios precios espectaculares para los clientes que hacen un mínimo de RP. 50,000.

El premio principal en cada período incluye:

Período de junio – 13 paquetes de vacaciones nacionales con una opción de destino de Lombok, Belitung, Labuan Bajo.

Período de julio – 13 unidades de todas las nuevas motocicletas Yamaha Nmax 155.

Período de agosto – 13 unidades de autos eléctricos Byd Dolphin.

Además de la lotería principal, los clientes también tienen la oportunidad de ganar premios a través de la competencia Racing Simpati Hoki, que apreciaba a los clientes con la mayor cantidad de transacciones.

El precio de la competencia incluye un 5G Samsung A06 -smartphone, el módem G1 de órbita y un cupón de crédito por valor de IDR 50,000.

«Completando con el momento del Día Nacional del Cliente, Telkomsel enfatiza su dedicación para continuar brindando servicios que son cada vez más relevantes y útiles para todas las personas indonesias», dijo.

Telkomsel también ofrece premios en forma de cuota de Internet de 3 GB (válido 1 día) para los clientes que no han ganado la competencia de lotería o carreras, intercambiando 30 puntos de conteo a través de Mytelomsel.

Todo el proceso de dibujo se lleva a cabo de manera transparente y testigos por representantes del Ministerio de Asuntos Sociales de la República de Indonesia, servicios sociales y notario.

El ganador se contacta directamente con los representantes del contado y todos los impuestos y costos para la entrega de precios se llevan contando.

Se puede acceder a más información sobre la lista de ganadores y mecanismos del programa a través del sitio web oficial de Telkomsel.com/simpatikanoki.