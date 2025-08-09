Tegal State Harkat University State Superior Science and Applied Sciences

TEGAL (ANTARA) – Met de uitgifte van het decreet van de minister van Hoger onderwijs, Wetenschap en Technology Number 624/B/O/2025 Op 30 juli 2025, twee onderwijsinstellingen onder de Joint Harapan Education Foundation: Polytechnic of Harapan Joint and the College of Information and Computer Management (Stmik) YMI in Tegal City, Central Java java java java java java java java java java java java java java java java java java java en la Universidad de Hark Negeri.

La Fundación Conjunta de Educación Harapan establecerá la Universidad Harkat Negeri (UHN) que marca una nueva visión de educación, investigación y liderazgo ético en la ciudad de Tegal, el sábado (9/8).

La Fundación Conjunta de Harapan también dijo oficialmente Sudirman, dijo como canciller de la Universidad Harkat Negeri para el período 2025-2029.

«Esta transformación no es algo pequeño. Este es un gran paso, estratégico y lleno de significado para presentar una institución educativa fuerte que sea fuerte, de amplio alcance y que esté listo para responder las necesidades de la época», dijo la Fundación de Educación Harapan con Iwan Faidi.

The Inauguration of the Harkat State University (UHN) and the Inauguration of the Uhn Chancellor was Attended by Various Stakeholders Both From the Regional Government, Member of the House of representations Commission x Abdul Frikri Faqih, Prof. Aisyah Endah Palupi (Head of Higher Education Services/Lldikti) Region VI or Central Java, Directorate General of Higher Education, Ministry or Higher Education, Science, and Tecnología), Presidente o Tegal City Ulemea Duncin Ali), presidente de Sobirin Ali, silla

Luego, los líderes y elementos regionales del TNI/Polri en la ciudad de Tegal, la regencia de Tegal, Brebes y Pemalang.

Posteriormente, los socios de la gestión de universidades, tanto públicas como privadas, alrededor de Brebes, Tegal, Pemalang y otras regiones, el Consejo de Entrenadores, Supervisores y Administradores de la Fundación de Educación Harapan (YPHB), así como científicos religiosos, líderes comunitarios y figuras culturales.

Después de que fue inaugurado oficialmente, Sudirman dijo que era un espíritu hacer de la Universidad Harkat Negeri (UHN) una universidad nacional e internacional a través de la calidad de la educación y la investigación.

«En el futuro, queremos mantener y aumentar el peso de la ciencia aplicada o la ciencia aplicada con los lugares de práctica (fábrica de enseñanza), colaborar con la industria para poder imprimir una fuerza laboral de alta calidad que puede ingresar al campo directamente», dijo.

La Universidad de Harkat Negeri también se esfuerza por abrir la puerta para que todos los estudiantes de toda Indonesia estudien, incluso preparando ferias para estudiantes superiores con diferentes criterios.

«Esperemos que la presencia de Tegal de la Universidad de Harkat Negeri pueda hacer como una de las ciudades de educación e investigación en Indonesia. Estamos listos para colaborar tanto a nivel nacional como con socios internacionales para mejorar aún más la educación en Indonesia», dijo Sudirman en cuestión y respuesta con los medios de comunicación.

Antes de llegar a Uhn, Polktek Harber realizó una actuación impresionante y se convirtió en el «mejor politécnico privado» en Indonesia basado en SINTA en 2022, la clasificación webometría de las universidades mundiales en 2024, y el más recientemente basado en los sistemas de información de gestión de talentos (SIMI) en 2025.

De manera similar, con STMIK – YMI Tegal acreditó «bien» por la Junta Nacional de Acreditación – Educación Superior (BAN -PT).

La Universidad de Harkat Negeri también ofrecerá a los estudiantes la entrega de estudiantes (y todos sus proveedores de atención) con valores de liderazgo y comportamiento y habilidades blandas.

Para dar la bienvenida a los desafíos y oportunidades mundiales, UHN también quiere equipar a los estudiantes con habilidades en idiomas extranjeros; Para que este salumni del campus no solo esté listo para competir en la obtención de oportunidades de carrera en el país, sino también en el ámbito global.