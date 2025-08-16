Tegal DPD celebra la reunión del discurso estatal de Indonesia

TEGAL (Antara) – La reunión plenaria del Consejo Regional Regional Regional (DPRD) de la ciudad de Tegal con la agenda de escuchar el discurso del Presidente de la República de Indonesia en el contexto del 80 aniversario de la República de Indonesia tuvo lugar en la sala plenaria de la Dra. Tegal City, viernes (15/8) por la mañana.

The plenary meeting was chaired directly by the Chairman of the Tegal City DPRD, Kusnendro, accompanied by the Deputy Chairperson of the DPRD, Wasmad Edi Susilo and Amiruddin and attended by the Mayor of Tegal, Dedy Yon Supriyono, Deputy Mayor of Tegal, Tazkiyatul MuthMainah, Tegal City Regional Secretary, Agus Dwi Sulistyantono, miembro de la DPRD de la ciudad de Tegal, Jefe de Op, Camat y Lurah.

El presidente de la DPRD de Tegal City en la introducción de la sesión plenaria dijo que si la próxima generación ya no elevaba su deber, sino cómo mantener, llenar y garantizar esta independencia con trabajo duro, el espíritu de cooperación mutua y el mejor servicio de la nación y el estado.

«This independence does not come from empty space. He was released with blood, tears and large sacrifices. It is therefore our job to be the successor to the ideals of the nation, to maintain, fill and fight for the meaning of independence in real forms, to improve the well -being of the people, to strengthen democracy, maintain sovereignty and promote the nation. Let’s make the 80th birthday memorial momentum as a reflection. Reflections about what we have given to this nation, Y lo que podemos hacer mejor en el futuro «, dijo Kussendro.

Mientras tanto, el presidente Pabowo dijo en un discurso estatal en el contexto del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en línea que el presidente dijo que la economía indonesia estaba creciendo en un 5,12 por ciento.

El sector económico nacional ha crecido más del 5 por ciento, aunque las circunstancias mundiales no mejoran, como la guerra comercial y los conflictos políticos económicos globales.

«En medio del conflicto político, los conflictos económicos globales, la guerra comercial, la guerra de calificaciones, la economía de Indonesia aún crecen por encima del 5 por ciento, crecen en 5.12 por ciento y los expertos son de la opinión de que esto aumentará en el futuro», dijo Prabowo en la sesión anual de la MPR Ri y una sesión conjunta de De 2025.

Después de escuchar el discurso del Presidente de la República de Indonesia, el alcalde de Tegal, junto con el liderazgo del DPRD de la ciudad de Tegal, firmó una aprobación conjunta del presupuesto general y la prioridad de la plataforma de presupuesto provisional (KUA PPAS) del año presupuestario 2026.