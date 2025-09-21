Tegal confirmado como una ciudad religiosa y digna

TEGAL (Antara) – El Comité de la Ciudad de Tegal continúa fortaleciendo su dedicación al construir una sociedad religiosa digna de fortalecer el papel de la Ulama como la guardia moral de la nación.

Esto fue confirmado por el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, al abrir la orientación y el marco del ulama del área de Mui en la residencia de Pekalongan en el Hotel Tegal, sábado (9/20) por la tarde.

El evento también asistió el presidente de la Java Central Mui Kh Ahmad Darodji, vical de alcalde de Tazkiyyatul Muthmaminah, quien también es uno de los conductores de la provincia central de Java Mui. del Representante del Representante del Representante de Raah -Refine del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante del Representante de la Región de Manejo en la Región en la Región y MUI miembros de las diferentes regiones en el Rakalong. Residencia. La presencia de estas figuras es un símbolo de sinergia entre el gobierno, los científicos y la comunidad para fortalecer la base espiritual y social de la región.

«Ulama son las linternas de la gente, los guardias morales y los socios estratégicos del gobierno. Este marco espera que los académicos duros y ampliamente hechos nacen y puedan responder los desafíos de esa época», dijo el alcalde de Tegal, Dedy yon Supriyono.

Hizo hincapié en que el desarrollo no solo se convirtió en los aspectos físicos, sino también mentales y espirituales. En medio del flujo de la globalización y la información digital rápida, se espera que los científicos estén presentes como condicionamiento y público conductor.

Mientras tanto, el presidente Central Java Mui, KH Ahmad Darodji, enfatizó los desafíos de la era digital cada vez más compleja. Lamentó el cambio en el patrón de comunicación de los jóvenes que prefieren preguntar al motor de búsqueda o la IA en lugar del Ulama.

«No podemos rechazar los tiempos. De hecho, los científicos deben estar presentes en los espacios digitales, guiar a las personas a través de las redes sociales y la tecnología», dijo.

Consideró esta actividad como un paso importante para presionar a los científicos que eran relevantes para las condiciones de las personas de hoy, mientras mantenían los valores islámicos para mantenerse con vida en medio de los tiempos cambiantes.

De acuerdo con eso, el representante de Kesbangpol de la provincia de Java Rahmat Central Rahmat enfatizó que el Foro Ulama juega un papel crucial en el mantenimiento de la estabilidad de la nación.

«Cuando Pandemi y demostración, los científicos han demostrado ser el mediador y la resolución de problemas. Halaqah, ya que esto es parte de la cooperación estratégica en Java central», dijo.

Con el espíritu de solidaridad y visión de la publicidad, el marco de Ulama es un hito importante para realizar una ciudad religiosa, próspera y digna.