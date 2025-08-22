Tegal City Growds lanza una saludable innovación de comando

TEGAL (Antara) – El Ayuntamiento de Tegal, Java Central, lanzó una innovación de un comando saludable como una forma de dedicación para responder a las necesidades de satisfacer la atención médica de alta calidad.

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Tegal, M. Zaenal Abidin en Tegal, dijo el viernes que al llenar los servicios de salud sobre la base de un ciclo de vida, requiere una variedad de innovaciones de servicios adaptativos y continuos y basado en las necesidades de la comunidad.

«Respondiendo a los desafíos de la transformación de la salud, se lanzaron varias innovaciones para responder a las necesidades de satisfacer los servicios de salud», dijo.

La innovación de un comando saludable del West Tegal Health Center consta de seis innovaciones, a saber, el dedo, Mas Dedi Smart, la Sra. Iin Manis, el Sr. Agus Mantep, el amigo Mas Zae y Sis Evi.

«Finger (Respuestas de detección individual mandiri)» es una solicitud de detección temprana que los usuarios del servicio de Puskesmas llevan a cabo de forma independiente para facilitar el acceso público a los servicios de detección temprana, para aumentar la participación activa de los ciudadanos en el monitoreo de su salud y aumentar la detección temprana de enfermedades.

Posteriormente, «Mas Dedi Smart (superar los números de retraso en el comportamiento de masaje sin riesgo) es una innovación para ofrecer a las mujeres embarazadas y la educación de parto sobre la tecnología de masajes y gimnasia del bebé.

«Este masaje estimula el crecimiento y el desarrollo del bebé y facilita el tracto digestivo para que se espera que aumente el peso del bebé», dijo.

Además, «Mbak iin Manis (Gymbal Method Dolor Dolor Puskesmas West Tegal para madres y bebés sanos)» es una actividad de servicio para las madres de la maternidad normal en la primera vez (i) con la ayuda de gimnasios con gimnasios para reducir el dolor de trabajo, para ayudar a los músculos abdominales con el efecto del trabajo del trabajo.

La cuarta innovación es «Pak agus estable (masaje de acupresión para superar los trastornos nerviosos de manera segura y precisa)» es una innovación de los servicios de acupresión que operan pacientes adultos y mayores que tienen trastornos nerviosos leves a moderados, como dolor crónico, dolores, etc.

El quinto «amigo Mas zae (una solución entre los medicamentos para la comunidad de la Zona de Tegal Occidental) es una innovación para la producción de drogas para pacientes con tuberculosis en el área de Puskesma de Occidente que es útil para aumentar el cumplimiento de la toma de medicamentos en pacientes con TB.

Este último es «SIS EVI (Sistema de información de validación de información)» es una aplicación digital diseñada para facilitar, validar, analizar e informar los resultados del rendimiento de la salud en cada clúster de acuerdo con el estándar de la integración de servicios primarios (ILP) Puskesmas.

«Esperamos que a través de seis innovaciones que sean miembros de un control saludable de la calidad de los servicios de salud en la región de Tegal Occidental para aumentar y la comunidad puede sentir directamente los beneficios», dijo.

El Secretario Regional de la Ciudad de Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, dijo que la innovación es, en principio, un intento de tomar pasos creativos y diferentes de lo normativo.

«En este orden saludable, el espíritu es cómo queremos ofrecer a la comunidad mejores servicios cuando surgen diferentes problemas», dijo.

