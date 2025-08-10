Tegal City gana el título de Nindya a la concesión de una ciudad amigable para 2025

TEGAL (Antara) – El gobierno de la ciudad de Tegal ha realizado un rendimiento a nivel nacional al alcanzar el título de Nindya al otorgar Regency/City of Child Friendly (KLA) 2025 que se celebró en el Auditorio KH. M. Rashidi Ministerio de Religión de la República de Indonesia, Central Yakarta, viernes (8/8/2025).

El premio fue distribuido directamente por el Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de la República de Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, al alcalde adjunto de Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, quien estuvo presente en el alcalde de Tegal.

En la ocasión, el vicealcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, que estuvo presente, acompañado por el presidente de la Fuerza de Tarea de KLA, quien también era jefe de la Oficina de Control de Población, Planificación Familiar, Empoderamiento de la Protección de Mujeres y Niño (DPPKBPAPA ROFIQOH.

Tazkiyyatul expresó su aprecio por todos los partidos que habían apoyado, tanto de las filas del gobierno de la ciudad de Tegal como de la comunidad, de modo que la ciudad de Tegal logró mantener el título de Nindya.

«Estamos agradecidos por este logro. En el futuro trataremos de aumentar decentemente el título de la ciudad de niño más importante, y ciertamente requiere el apoyo de todas las partes», dijo Tazkiyyatul.

Arifatul Choiri Fauzi, Ministro de Empoderamiento de la Mujer y Protección del Niño, enfatizó la importancia del Premio KLA.

«El desarrollo del KLA no es solo una etiqueta de premios, sino una forma de compromiso regional para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y ofrecer protección especial», dijo.

Arifatul también explicó tres programas gubernamentales más importantes de acuerdo con la construcción de KLA.

«Hay tres programas principales que fomentamos, a saber, alimentos nutritivos, escuelas humanas y controles de alimentos iniciados por el presidente Pabowo», dijo.

Agregó que la sostenibilidad del servicio 129 de deseo es el cuidado del gobierno.

«Desde 2021, Saluding 129 ha estado presente como intermediario para la protección de mujeres y niños de mujeres. El servicio se basa actualmente en un sistema de mapas transparente y la región se conecta directamente con el gobierno central», dijo.

Mientras tanto, el ministro coordinador de desarrollo humano y cultura de la República de Indonesia, Pratikno, elogió los desafíos de la revolución digital que influyeron en las interacciones entre la familia y el niño. Con el tiempo de pantalla promedio de las personas indonesias que alcanzan las 7.5 horas al día, invita a los jefes regionales a construir un ambiente de ciudad saludable, incluida la oferta de una bicicleta y una sala de juegos seguras para que los niños tengan experiencia en el mundo real.

«Controlemos el uso de gadgets juntos y ofrecemos a los niños espacio para que los niños jueguen y se comuniquen directamente en un entorno seguro», dijo.