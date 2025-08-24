Tegal City Buridus se unió con la aceptación del carnaval de la noche de Brebes

Tegal (Antara) -El Ayuntamiento (Pemkot) de Tegal también presta el evento Brebes Night Carnival (BNC) que tuvo lugar el sábado (23-8-2025).

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, junto con el Secretario Agus Dwi Sulistyantono, junto con el jefe de la Organización Regional de Dispositivos (OP), siguieron el carnaval con ropa tradicional nacional. El carnaval comienza desde el Centro Islámico en JL. Lasda Yos Sudarso y terminó en la Oficina del Gobierno Integrado de Brebes Regency (KPT) JL. Proclamación de Brebes.

Los participantes en el carnaval del Ayuntamiento de Tegal comenzaron a pie a través del jefe de la OPD y luego seguidos por el Secretario Regional de la Ciudad de Tegal junto con las filas de la unidad de policía de los funcionarios para montar un caballo.

Luego, el alcalde de Tegal conduciendo en el tren Kensana, Satpol PP con un vehículo Segway, los bailarines y las rangos finales son vehículos decorativos en forma de dragón.

Durante el carnaval al eretadio, el alcalde de Tegal dividió dinero y bocadillos al público que estuvo presente en el camino hacia el KPT.

Al llegar en un escenario honorario animado, el contingente de la ciudad de Tegal realiza la versión acompañada de vehículos decorativos. El alcalde de Tegal que salió del carruaje con caballos tuvo la oportunidad de colocar una serie de flores en el regente de Brebes, Paramitha Widya Kusuma y el secretario de la ciudad de Tegal al regente adjunto de Brebes, Wurja.