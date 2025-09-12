Tegal Burgemeester para revisar la comunidad Poskamling

Tegal (Antara) -Mayor de Tegal, Dedy yon Supriyono junto con el director del Ministerio de la Dirección del Interior -General de Política y Gobierno del Ministerio del Interior, Budi Arwan y las filas de la Comunicación de Liderazgo Regional Local (Postopimda) visitaron dos puestos de seguridad ambiental. Nuri Kelurahan Randugunting y en RT 08 RW 04 Tegalsari Village, jueves (11/9/2025) hasta el viernes (12/9/2025) temprano en la mañana.

Dedy yon espera que con las condiciones activas de Siskamling en la ciudad de Tegal, segura y controlada. El paso también es fortalecer la seguridad del medio ambiente después de una serie de demostraciones que llevaron al caos.

El Ayuntamiento insiste en el público para reactivar el Sistema de Seguridad Ambiental (Siskamling). Además, también se alienta a la comunidad a aumentar el espíritu de cooperación mutua y solidaridad de los residentes por Siskamling.

«Con la esperanza de que no haya disturbios como ayer que tuvieron lugar en el anarquismo en la ciudad de Tegal, de modo que una sensación de seguridad para todas las fiestas en la ciudad de Tegal», dijo Dedy Yon a los medios de comunicación en el Satkamling Post JL. Nuri Kelurahan Randuguting después de la evaluación y el diálogo con la comunidad.

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, dijo que su partido se reunió con la ciudad de Vorkopinda en la ciudad de Tegal con líderes comunitarios, líderes religiosos, equipos de aldeas, cabezas de RT y cabezas de RW y líderes juveniles.

«Con la esperanza de que nuestra presencia con Vorkopimda, apelemos a la conductividad conjunta en las cercanías de cada aldea», dijo Dedy Yon.

Dedy Yon dijo que la re -activación de Siskamling en la ciudad de Tegal estaba de acuerdo con la dirección del Ministro del Interior relacionado con el impacto de las manifestaciones por parte de los elementos de la comunidad y aumentando el papel de los satlinmas relacionados con la promoción de la implementación de VREDES y la protección comunitaria (protección trantíbtima.

Dedy Yon dijo que, en general, la condición de Tegal City estaba en un estado favorable. Él cree que si los ciudadanos de la ciudad de Tegal aman la ciudad, según él, la mayoría de ellos no provienen de la gente de la ciudad de Tegal, esto es evidente por los resultados de diferentes personas aseguradas, no eran nativas de la ciudad de Tegal.

Según él, esto muestra que la gente de la ciudad de Tegal ama su ciudad, que protege la ciudad y no quieren que la ciudad se dañe

Como se sabe, el esfuerzo es aumentar el papel de los satlinsmas de la ciudad de Tegal por parte del gobierno de la ciudad de Tegal en función del número circular: 00.1.4 / 585 / tu / ix / 2025 que tiene como objetivo crear una situación segura y favorable y la creación de paz y orden público, especialmente en Java y en general.

