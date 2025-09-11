Tegal Burgemeester Dedy Yon Mutation 10 Funcionarios

TEGAL (Antara) – Alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, rotó a diez funcionarios de la posición de Liderazgo de Pratama High (JPTP) dentro del gobierno de la ciudad de Tegal. La inauguración y el juramento de los funcionarios de JPTP se llevó a cabo en la sala de Adipura, Complejo del Ayuntamiento de Tegal, miércoles (10/09/2025).

Presente en la actividad fue el vicealcalde de Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, Secretario Regional de la Ciudad de Tegal, Agus Dwi Sulistyantono, Jefe de OP en el negocio de la ciudad de Tegal, subdistrito y lanahs en la ciudad de Tegal.

De acuerdo con el decreto del alcalde del número de Tegal 800.1.3/056.K/2025, 9 de septiembre de 2025 sobre el nombramiento de funcionarios en la posición de Pratamas de alto liderazgo, las diez personas son:

1. Hartoto, S.ipem., M.Si Old Position Head de la Unidad de Policía de los funcionarios, fue nombrado en un nuevo puesto de empleados expertos del alcalde de desarrollo, economía y finanzas de la Secretaría Regional.

2. Herviyanto Givarso Wisnu Purbo, S.IP., M.Si Old Position Secretario del Consejo, fue nombrado en un nuevo puesto de personal experto para la comunidad y HR.

3. Drs. Joko Sukur Baharudin Old Position del personal experto del alcalde de asuntos sociales y recursos humanos fue nombrado en un nuevo puesto de asistente para la economía y el desarrollo del Secretario Regional.

4. Sartono Eko SapuTro, S. La antigua función del jefe de la Oficina de Inversión y Servicios Integrados de One -Thop fue nombrada en el nuevo puesto de la Administración General del Secretario.

5. Muhammad Rudy Hirsstyawan, St, M.Si La antigua posición del jefe de las empresas cooperativas, pequeñas y medianas y la oficina comercial se mencionó en la nueva posición de la secretaria de la Cámara de Representantes.

6. M. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si Old Position Head of the Education and Culture Office, fue mencionado en el nuevo puesto del jefe de la Agencia Regional de Planificación, Investigación e Innovación de Planificación e Innovación.

7. Ir. Cucuk Daryanto, M.Si antigua posición del asistente de la economía y el desarrollo del Secretario Regional, fue nombrado en el nuevo puesto del jefe de la oficina marítima y de pesca, agrícola y alimentaria.

8. Sirat Mardanus, S.Pi., M.Si Old Position Head of the Maritime and Fishing, la oficina agrícola y de alimentos, fue nombrado en la nueva función del jefe de las empresas cooperativas, pequeñas y medianas y la oficina comercial.

9. Ilham Praseteto, S. Sos, M.Si Old Position of the Assistant of General Administration of the Secretario, fue mencionado en el nuevo puesto del jefe de la oficina de Mankracht y la industria.

10. Terwijl Een Functionaris Die Werd Benoemd Door Het Decreet Van de Burgemeester Van Het Tegal -nummer 800.1.3/057.K/2025 Van 9 de septiembre de 2025 sobre De Inshuldiging Van Ambtenaren In de Positie Van Pratama Jefe de Liderazgo de la Ciudad Nacional de la Ciudad de la Política y la Ciudad Política, Budi Sapti, S.Stie, S.Stie, S.Stie Sauti. S.Stp., M.Sc., M.Sc.

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, dijo poco después de inaugurar que prestar juramento y la inauguración de la posición de alto liderazgo de Pratama en el entorno gubernamental de la ciudad de Tegal, exclusivamente para satisfacer las necesidades de la organización, en cuanto a la implementación de tareas y servicios gubernamentales,

Según él, el departamento no es un desempeño personal, pero la comunidad lo confía.

«Una vez más, enfatizo, no solo busco posiciones y luego olvido la responsabilidad, no solo quiere ser respetado, sino que sirve ignorantemente», dijo el alcalde de Tegal.

Trajo, los puestos son una prueba, juegan un papel y desempeñan la responsabilidad. La integridad ya no es una opción, este es un requisito. La posición no se trata solo de autoridad, sino más que eso sobre integridad y ejemplo.

Dedy yon espera que estos funcionarios recién nombrados puedan cambiar los cambios. Demuestre competencia y capacidades, facilite el acceso a los servicios públicos, retenga la confianza de la confianza y retenga la justicia.

«Es un ejemplo real que no se debe disfrutar el puesto, sino para ser vivido con un servicio completo», dijo el alcalde de Tegal.