TEGAL (Antara) – Alcalde de Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, abrió oficialmente la provincia de Java Central Javal del Campeonato Provincial (Kejurprov) en 2025 en la ciudad de Tegal del estadio Yos Sudarso el martes por la mañana.

En sus comentarios, el alcalde de Tegal enfatizó que este campeonato no era solo una competencia, sino una forma de formar el carácter de la generación más joven.

«Este campeonato no solo compara las habilidades, sino que también se convierte en un foro para el desarrollo del personaje, la disciplina y el espíritu de lucha. Aprendemos el enfoque, la paciencia y la responsabilidad a través del tiro con arco», dijo el alcalde.

Espera que este evento pueda dar a luz a atletas de tiro con arco talentosos que pueden hacer el nombre de Java Central a nivel nacional e internacional.

El Ayuntamiento de Tegal, continuó, se esfuerza por apoyar el desarrollo del rendimiento deportivo al proporcionar instalaciones, el desarrollo de la edad temprana y el espacio para que se desarrollen jóvenes talentos.

El presidente de la ciudad de Tegal Percani, Amiruddin, dijo que al campeonato asistieron 776 atletas de diferentes regiones. Cilacap Regency es un contingente con el mayor número de participantes, a saber, 72 atletas.

Mientras que Tegal City cayó a 20 atletas, 4 de ellos ganaron una medalla de oro.

«Agradecemos al gobierno de Tegal City por su pleno apoyo para celebrar este campeonato. Esperemos que este evento brinde a los atletas de Boogets que sobresalen a nivel nacional e incluso internacional», dijo.

El presidente de la provincia central de Java Perani, Sujarwanto Dwiatmoko, también apreció al gobierno de la ciudad de Tegal por la implementación de este campeonato. Dijo que el Central Java Perani posee rutinariamente dos campeonatos provinciales cada año como un centro de guardería y un evento de selección al nivel nacional.

«Con la presencia de cientos de atletas, entrenadores, funcionarios públicos y familias que lo acompañan, este campeonato no solo es un lugar para la competencia, sino que también fortalece la amistad entre los atletas junior de Sagitario, mientras que la ciudad de Tegal se introduce como un anfitrión amigable y apoya el rendimiento del rendimiento», concluyó.