Tecnología respetuosa con el medio ambiente: Breng Sperma Gresik gana el premio Rintek 2025

REMBANG (Antara) -Pt Spring Gresik nuevamente registró un logro orgulloso en el Arena Industrial Nacional al ganar el 2025 Pilot Technology (Rintek) 2025 -Categoría de productos de producción en la conferencia de Indonesia 4.0 celebrada en el Centro de Conventos Internacionales de Yakarta (9/17).

Este prestigioso premio fue otorgado directamente por el Ministro de Industria de la República de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, a las operaciones del director de PT Semen Gresik, Benny Ismanto.

Agus Gumiwang Kartasasmita reveló que la innovación es la clave para mantener la competitividad e independencia de la industria nacional. Según él, un ecosistema de innovación fuerte es una base importante para el progreso de la industria en medio de los crecientes desafíos mundiales.

«El aumento del número de propuestas innovadoras tecnológicas muestra la madurez del ecosistema de innovación nacional. Este año hay 15 nuevos títulos de innovación de 15 compañías industriales que reflejan la fertilidad siempre del espíritu de la creatividad empresarial en el apoyo a la transformación industrial 4.0», explicó.

Mientras tanto, el Director de Operaciones de PT Spring Gresik, Benny Ismanto, expresó su gratitud por el premio. Dijo que al responder desafíos en la industria, la innovación se ha convertido en una cultura en el entorno empresarial. «Al levantar la innovación de la barra cruzada, los sermen Gresik lograron presentar un sistema vocal que era más confiable, más eficiente energéticamente, más eficiente y podría suprimir las emisiones de CO», dijo.

Además, Benny explicó que la tecnología Cross Bar no es solo un paso estratégico para crear una industria más ecológica, sino también evidencia clara del apoyo de Spring Gresik al progreso de la industria nacional a través de la cooperación con socios nacionales.

«Nuestra colaboración con PT Baja Kurnia ha logrado aumentar los componentes de TKDN (nivel de contenido doméstico), mientras que el crecimiento de los ecosistemas de la industria de la producción se fomenta en el país», agregó.

Como una manifestación tangible en el cultivo del espíritu de innovación en el entorno interno, Pt -Sperma Gresik mantuvo constantemente el evento de innovación más alto para la Convención de Innovación Spring Gresik (SGIC) de la empresa. «Este evento alienta a los empleados a presentar ideas creativas y soluciones innovadoras que se pueden implementar directamente en los procesos comerciales de la empresa y el medio ambiente», concluyó.