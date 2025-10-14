Tapak Suci UMS organiza DAD 2025 para ejecutivos intelectuales, duros y orientados a la familia

Solo (ANTARA) – La Unidad de Actividad Estudiantil (UKM) 003 de la Universidad Tapak Suci (TS) de Muhammadiyah Surakarta (UMS) llevó a cabo una actividad básica de Darul Arqom (DAD) con el tema Fortalecimiento de la familia y aumento de intelectuales para crear una generación Tapak Suci globalmente competitiva en Villa Qur’an Al-Rasyid Karanganyar, Java Central, del 10 al 12 de octubre de 2025.

El Vicerrector III de Al-Islam y Muhammadiyah, Asuntos de Cuadro y Exalumnos de la UMS, Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag, dijo el martes que DAD es una actividad anual de TS UMS como un evento para iniciar a miembros potenciales a formar parte de la gran familia de TS UMS.

DAD es también la actividad de cuadro de primer nivel en TS UMS.

Esta actividad tiene como objetivo profundizar en el Islam, Muhammadiyah, Tapak Sucian y las organizaciones, que son cuestiones fundamentales que deben ser comprendidas y absorbidas por cada miembro de TS UMS.

En su discurso, Jinan explicó que el lugar sagrado es uno de los pilares de la continuidad del movimiento misionero de Muhammadiyah.

“Tapak Suci Putra Muhammadiyah es el orto de Muhammadiyah, que es un pilar o apoyo para la continuidad del movimiento misionero de Muhammadiyah”, dijo.

Enfatizó que el lugar santo es un lugar para la formación del carácter, comenzando por el carácter físico, espiritual, solidario y de liderazgo. Discutió la clasificación de las características de un verdadero líder según Mohammad Hatta, es decir, un líder que tiene carácter.

«Según Mohammad Hatta, una de las características de un verdadero líder es un líder que tiene carácter. El carácter es evidente por la forma en que el líder tiene fuerza, cuidado y la voluntad de contribuir al desarrollo de la sociedad. Creo que en Muhammadiyah orthom, especialmente Tapak Suci, se llevan a cabo diversas actividades para fortalecer el carácter de liderazgo que no sólo piensa en sí mismo sino que también piensa en el desarrollo de la sociedad a través de la Asociación Muhammadiyah», dijo. agregado.

En consonancia con esto, el presidente del comité, Muhammad Fakhrudin Adi Sanjaya DAD, propuso la Unidad 003 de TS UMS como la primera puerta de entrada para formar parte de la familia TS UMS.

«Ser propietario de este DAD es la primera puerta de entrada para que los amigos formen parte de la familia de la unidad 003 de TS UMS, de modo que los amigos posteriores puedan aprender más sobre TS UMS y conocerse como miembros de TS UMS», dijo.

Adi también dijo que esta actividad era importante como base inicial para que los nuevos miembros comprendieran el papel estratégico de Tapak Suci en el entorno y la sociedad del campus.

«Esperamos que los participantes puedan comprender el papel de Muhammadiyah como un movimiento intelectual de la da’wah en el desarrollo de una cultura académica que sea crítica, científica y basada en el Islam. Además, se espera que sean capaces de aplicar estos valores intelectuales en las actividades organizacionales e implementarlos como marcos intelectuales de Muhammadiyah que contribuyan a la da’wah, el liderazgo y el desarrollo organizacional», dijo.

Durante esta actividad, que duró tres días, los participantes recibieron materiales sobre el Islam, Muhammadiyah, Tapak Sucian y organizaciones. No solo contiene material, sino que los participantes también pueden practicar y estudiar junto con Ivo Rikawanto S.Th.I, M.Pd., uno de los guerreros Tapak Suci de Java Central.

En esa ocasión, Ivo introdujo y enseñó varios movimientos en Tapak Suci, comenzando con la postura del dragón, patrones de pasos y diferentes tipos de posturas en Tapak Suci.

El entusiasmo de los participantes del entrenamiento fue bastante alto porque este era el momento más valioso para poder entrenar directamente con un guerrero.

El sentido de familia se siente en esta actividad. La razón es que a esta actividad asistieron antiguos alumnos de la TS UMS, e incluso estuvo presente el luchador Yusuf Ibrahim S.Psi., uno de los fundadores de la TS en la UMS.

El presidente general de la Unidad 003 de UKM TS UMS, Ulin Ni’am An-Nashir, dijo que esta actividad fue un momento muy especial porque hubo un vínculo familiar que nunca se rompió entre la administración activa de TS UMS y los desertores de TS UMS, por lo que en esta ocasión los desertores todavía se tomaron el tiempo de estar presentes para dar la bienvenida a los participantes de 2025 DAD TS UMS.

«Creo que este es un momento muy especial. La razón es que a pesar de sus vidas ocupadas, los exalumnos se tomaron el tiempo de estar presentes para darle la bienvenida a DAD este año y hacer que fuera un éxito. Esto también demuestra que el estrecho vínculo entre la familia TS UMS nunca se desvanece», dijo.

Asimismo, Hikari Aura Rofiqi, una de las misioneras de TS UMS, dio la bienvenida con orgullo a los participantes de DAD 2025 como parte de la familia TS UMS.

«Estoy muy orgulloso de mis amigos que se unen a la familia TS UMS. No hay diferencia entre nosotros (los demisionistas) y ustedes (los participantes del DAD). Todos somos de la misma familia llamada Tapak Suci UMS. Así que si necesitan ayuda, no duden en pedírnosla porque somos familia», dijo.