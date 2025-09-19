Tambi Agro Tourism que ingresa al Premio Big 60 Wonderful Indonesia

Wonsosobo (Antara) – Regencia de Wonosobo de Tambi Agro Tourism, Java Central, logró el Top 60 del Wonderful Indonesia Award (WIA) de 2025, el evento del Ministerio de Turismo de Indonesia para apreciar el principal destino turístico en el país.

Jefe de la Oficina de Turismo y Cultura de Wonosobo Regency Fahmi Hidayat en Wonosobo, dijo el viernes

El anuncio de la adhesión del agrourismo de Tambi en el top 60 WIA 2025 fue entregado oficialmente por la cuenta de Instagram @Kemenpar.ri el 18 de septiembre de 2025 por la noche.

Dijo que esta actuación fue una prueba de que la atracción turística basada en agrotamentos que era propiedad de Wernosobo podría competir a nivel nacional.

«Damos la mayor apreciación por la adhesión del agro-turismo de Tambi en el Premio Top 60 Top 6225 de Indonesia», dijo.

Dijo que esto no era solo un orgullo para la gente de Wonosobo, sino también una motivación para continuar mejorando la calidad de los servicios, las atracciones y la cooperación de los destinos turísticos en las regiones.

Tambi -Agro -Tourism tiene una serie de atracciones especiales que son superiores, que incluyen jardines de té, fábrica de té, museos de té, salientes y resorts que están empacados en un paquete de turismo.

Según él, esta singularidad se fortalece con la existencia de la colaboración con otros destinos principales en la regencia de Wonosobo, como Lake Menjer y el área de Dieng -Plateau.

Espera que el acceso del turismo de Tambi en esta nominación pueda fortalecer la posición de Wonosobo como un destino turístico que no solo ofrece belleza natural, sino también la experiencia de la educación y la cultura a través del agrotourismo.

«Somos optimistas de que Wonosobo siempre puede ser conocido generalmente a través de la cooperación y el apoyo de todos los partidos, tanto a nivel nacional como internacional, como regiones con diversas, competitivas y sostenibles atracciones turísticas», dijo.

El hermoso proceso de curación del Premio de Indonesia 2025 continúa con la determinación de los 30 mejores, de modo que la posibilidad de que el agrourismo de Tambi se interponga en la siguiente fase aún esté abierta.

«Esperemos que pueda ingresar al top 30, que luego será una visita del Ministerio de Turismo al lugar de Tambi Agro Tourism», dijo.