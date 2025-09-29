Takmir -Moskee es víctima de fraude en nombre del Secretario Regional de Banyumas

PURWOKERTO (Antara) – Un takmir de una de las mezquitas en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, fue víctima de fraude con el camino del nombre del Secretario Regional de Banyumas (Sekda) Agus Nur Hadie, quien prometió asistencia en la construcción de lugares de culto.

«Por cierto, la víctima también se llamaba AGUS, un residente de la aldea de Kranji, el distrito de East Purwokerto. Según la información que recibí, la víctima había transferido Rp10 millones a la cuenta de los perpetradores», dijo el secretario regional de Banyumas, Nur Hadie en Purwokerto, el lunes por la tarde.

Dijo que el caso de fraude comenzó cuando la víctima recibió un mensaje a través de la aplicación WhatsApp de un número desconocido con la foto de perfil de Agus Nur Hadie.

En el mensaje, los perpetradores introdujeron como Agus Nur Hadie, quien es el secretario de Banyumas. De hecho, los perpetradores también hicieron una llamada telefónica para convencer a la víctima.

Debido a que se sintió contactado y habló con el Secretario Regional de Banyumas, la víctima también transfirió RP10 millones a la cuenta dada por los perpetradores.

«Los casos de fraude con un modo como este han ocurrido unas 4-5 veces, pero esta es la primera vez que cuestan las víctimas», dijo el secretario Agus.

Anteriormente, dijo, uno de los comités de construcción de Mushalla en Gumelar casi envió dinero a la cuenta de otra parte bajo el pretexto de los requisitos para el pago de la ayuda.

En este caso, dijo, los perpetradores que afirmaron ser el Secretario Regional de Banyumas que el Gobierno de Banyumas Regency ofrecería ayuda con la construcción de la Mushalla RP35 millones.

Sin embargo, antes de pagar la ayuda, continuó, se le pidió al comité que transfiriera Rp10 millones para las necesidades de orfanato dadas por los perpetradores a través de la cuenta.

«Cuando me pidieron que transfiriera Rp10 millones al orfanato, uno de los Takmir me había contactado para decirme que el dinero era solo Rp5 millones. Desde allí supe que mi nombre estaba impreso», dijo.

Según él, el caso de la prueba de fraude se informó a la Policía de la Ciudad de Banyumas (Polresta) y, sobre la base de los resultados de la investigación, se sabía que los perpetradores estaban en uno de los lugares de alquiler de computadoras que se encuentran alrededor del campus de la Universidad Jenderal Sudirman (Inkud) Purwokerto.

Sin embargo, cuando la policía llegó a la ubicación, dijo, los perpetradores se habían escapado.

«Por este incidente también informaré a la policía de Banyumas», dijo.

En relación con esto, apeló a la comunidad, especialmente al takmir de la mezquita y al comité de construcción del lugar de culto, no fue fácil creer en la oferta de ayuda en su nombre.

«Solo tengo un número de WhatsApp, si hay un mensaje sospechoso, no se responde de inmediato, el subdistrito, el jefe de la aldea o las relaciones públicas pueden confirmar. No dejes que Takmir engañe», dijo.

Mientras que cuando el Secretario Regional de Banyumas fue contactado por teléfono, la víctima dijo que Agus Parsito de que el dinero que se transfirió al perpetrador el sábado (9/27) era un dinero personal porque el dinero de la mezquita estaba vacío.

«Cuando recibí noticias de que habría ayuda para la mezquita, me sentí muy feliz y como si hubiera hipnotizado, así que obedecía la solicitud de transferencia», dijo.

Poco después de darse cuenta del incidente, inmediatamente fue a la Secretaría Regional de Banyumas, pero no pudo conocer al Secretario Regional de Banyumas porque el sábado fue unas vacaciones.

Antes de terminar la conversación con la víctima, el secretario dijo que discutiría con el regente de Banyumas para poder ofrecer ayuda en forma de dinero, aunque no fue tan grande como transferido a la cuenta del perpetrador.