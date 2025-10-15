“Tabola Bale” ganó premio en el evento YouTube Music Academy 2025

Yakarta (ANTARA) – El trabajo colaborativo de los músicos Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza y Diva Aurel titulado «Tabola Bale» trajo otra sorpresa, ya que logró ganar el título de «Artista con mayor número de suscriptores» de YouTube Music Academy 2025 después de que esta canción se volviera viral en varias plataformas de redes sociales en Indonesia.

Este número, que se viene preparando desde 2024, se terminó en apenas una semana. Combinando ritmos modernos y un toque de tradición local mediante el uso de elementos minang auténticos, esta canción es popular entre muchos oyentes y bastantes cantan y bailan juntos para celebrar la diversidad cultural de Indonesia.

«Creo que esta es una de las mejores decisiones. Y de hecho, mantener (los elementos de Minang) es en realidad la clave de la identidad de esta canción», dijo Silet Open Up, que estuvo estrechamente involucrado en el proceso de producción de «Tabola Bale», en su declaración en Yakarta el miércoles.

El elemento Minang que Silet Open Up originalmente quería eliminar pero que finalmente retuvo resultó ser el atractivo de esta canción.

Esta canción finalmente explotó tras su lanzamiento y no solo fue popular en la plataforma YouTube con 241 millones de espectadores viendo y disfrutando “Tabola Bale”; Esta canción animó varias líneas de tiempo en plataformas de redes sociales en Indonesia.

Por ejemplo, en TikTok Sound, “Tabola Bale” se ha utilizado casi 9 millones de veces, mientras que en Instagram Reels esta canción se ha utilizado 1,6 millones de veces.