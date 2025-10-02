SV -undip tiene una universidad pública en una empresa digital creativa

SEMARANG (Antara) – Programa de Estudio de Información y Relaciones Públicas, Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro, recientemente realizó una conferencia pública fuera de línea con dos oradores extraordinarios.

Con el tema «Captura y creación y creación: construyendo un negocio digital creativo con organizador de eventos y fotografía», este evento presenta dos ex alumnos exitosos, a saber, Rizki Kurnia Widi, S.Tr.Si y Sabil Darell Nandawan, S.Tr.Si. Ambos comparten experiencias inspiradoras sobre el mundo del emprendimiento en la era digital.

La conferencia pública se abrió con un discurso del presidente, Deony Dewanggi Mulyono, Mikom, quien expresó su aprecio por todas las partes que apoyaron el evento. También enfatizó el importante papel de la información y los estudiantes de relaciones públicas en la era digital.

«Las redes sociales se convierten en la sala más importante para construir una imagen, así como una competencia de ideas. Aquí es donde el papel de la información y los estudiantes de relaciones públicas es muy importante. No solo estamos obligados a procesar información, sino que también debemos poder presentar creativos, interesantes e impactos». Explicó.

Seguido de comentarios del Presidente del Programa de Investigación de Información y Relaciones Públicas, Arifa Rachma Febriyani, Sikom., Mikom, quien enfatizó la importancia de este evento como un foro para que los estudiantes aprendan directamente de los dos presentadores.

Por supuesto, los dos oradores también estuvieron acompañados por dos moderadores extraordinarios que fueron maestros de información y relaciones públicas, a saber, Rizki Halim, SE, M.Ikom y Priskilla Primaningrum, S.Ikom., M.Ikom, para que la discusión fuera interactiva e interesante.

El primer orador, Rizki Kurnia Widi, S.Tr.Si, cofundador de la fundación joven y practicantes del organizador del evento, trajo material «emprendimiento y organizador de eventos en la era digital».

Hizo hincapié en que la creatividad, la buena comunicación y el uso de la tecnología digital son el capital más importante al construir el organizador del evento. «El organizador de eventos comerciales requiere que siempre seamos adaptables a las tendencias. La creatividad, la buena comunicación y el control de la tecnología digital son la clave para la supervivencia y el desarrollo», dijo Rizki.

Mientras tanto, el segundo orador, Sabil Darell Nandawan, S.Tr.Si, trajo el material «cambiando los pasatiempos de fotografía en una fuente de Cuan». Le dijo al viaje para construir una compañía de fotografía, desde el primer cliente con un reembolso de RP. 75 mil hasta que se desarrolló con docenas de clientes y una facturación de millones de rupias.

«Inicialmente solo buscé fotos en CFD con una pequeña tarifa. Pero a partir de ahí aprendí que la consistencia, la marca clara y el uso de las redes sociales pueden hacer crecer la compañía rápidamente», dijo Sabil.

Esta conferencia pública fue exitosa, la presencia de dos ex alumnos como orador invitado no solo dio información útil, sino que también demostró que los programas de estudio de información y relaciones públicas pudieron competir y participar en el mundo creativo empresarial.