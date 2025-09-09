SV -undip tiene un maestro de origen para un maestro de origen, Era digital de comunicación de elevación

SEMARANG (Antara) – Programa de Estudio de Información y Relaciones Públicas de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV UNDIP) celebró un maestro invitado de la casa con titulado «Identidad personal y construcción de comunicación positiva en la era digital» en línea el miércoles (9/2025).

Esta conferencia de profesor invitado presentó dos oradores, el Dr. Abung Supama Wijaya, Sikom., M.Sc. (Universidad de IPB) y el Dr. Endang Soelistiyowati, M.PD. (Universidad Gadjah Mada) quien compartió sus ideas sobre la creatividad digital.

La discusión fue dirigida por la moderadora Adelinta Pristia Defi, Mikom. y Priskila Primaningrum Densapo, Sikom., Mikom, como maestra en el Programa de Estudio de Información y Relaciones Públicas de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro.

En el material titulado «La marca personal como una estrategia de reputación en la era de los medios digitales», Dr. Ir. Abung Supama Wijaya, Sikom., M.Sc. Describa la reputación, la marca personal y también los beneficios. También dijo que si no nos construimos, otras personas determinarán quiénes somos.

Entonces, el Dr. Endang Soelistiyowati, M.PD. Explique el material «Habilidades blandas para los creadores digitales: etiqueta, empatía y comunicación efectiva». También dijo que lo que compartimos con los medios de comunicación puede tener un impacto extraordinario. Porque el buen contenido debe ser capaz de alentar, no a aquellos que difunden el odio.

Presidente del Programa de Estudio de Información y Relaciones Públicas, Arifa Rachma Febriyani, Sikom., Mikom dijo que el tema que se entregó fue muy útil para la generación más joven. Porque algo no solo se construye físicamente en la era digital, sino cómo nos comunicamos con el público. La fuerte identidad y la comunicación pueden ser un carácter fuerte en el futuro.

Esta actividad enfatiza la importancia de construir una identidad digital sólida y una comunicación saludable en los espacios en línea.

«Espero que todos podamos aprender de esta actividad como participantes en la actividad de que construir identidad en la era digital no es solo una cuestión de imagen visual, sino también cómo podemos causar valores, caracteres y consistencia en el comportamiento. Porque la identidad puede formar una fuerte reputación y más confiable en el mundo profesional y social», Nabila Putila Putila.

Este evento es obligatorio para los estudiantes de la clase de 2024 y al que atienden más de 200 participantes. Los participantes que participaron, obtuvieron certificados electrónicos, conocimiento de expertos en comunicación, así como oportunidades para expandir las redes académicas. Se espera que esta conferencia de profesor invitado fortalezca la alfabetización digital y, al mismo tiempo, una reputación positiva de los estudiantes será en el futuro.