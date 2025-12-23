Surakarta Immigration registra un desempeño positivo en 2025

Solo (ANTARA) – La Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta registró un desempeño positivo durante el período de enero a diciembre de 2025.

El jefe de la Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta, Bisri, en Solo, Java Central, dijo el martes que estos logros incluyen servicios de pasaportes, servicios y supervisión de ciudadanos extranjeros (WNA), aplicación de la ley de inmigración, puntos de control de inmigración (TPI) y optimización de los ingresos estatales no tributarios (PNBP).

Durante 2025, la Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta emitió 75.207 pasaportes, repartidos en todas las Oficinas de Inmigración de Surakarta en la antigua Residencia de Surakarta.

La mayoría de los servicios de pasaportes se llevan a cabo en la Oficina de Inmigración de Surakarta en Colomadu y en la Unidad de Servicio de Pasaportes de Surakarta (ULP) en Solo Baru.

Dijo que en términos de ingresos estatales, Surakarta Immigration logró registrar un PNBP de 57.922.457.022 IDR, superando el objetivo de este año de 23.386.450.000 IDR.

“Este logro demuestra la optimización de los servicios de inmigración que van de la mano con las crecientes necesidades de la comunidad, así como nuestro compromiso de apoyar los ingresos estatales”, dijo Bisri.

En términos de servicios para ciudadanos extranjeros, Surakarta Immigration ofrece 1.314 servicios de permisos de residencia, que consisten en 379 permisos de residencia, 879 permisos de residencia limitados y 56 permisos de residencia permanente. Estos servicios se implementan priorizando los principios de inmigración selectiva y seguridad jurídica.

Para mantener la soberanía estatal y el orden público, Surakarta Immigration llevó a cabo 112 acciones administrativas de inmigración en 2025 contra extranjeros que habían cometido violaciones o habían hecho mal uso de sus permisos de residencia.

En el ámbito de los puntos de control de inmigración (TPI), en 2025 se realizaron un total de 110.253 servicios de inmigración, incluido el control de llegada y salida de pasajeros y tripulantes de equipos de transporte internacional.

En términos de gestión presupuestaria, la Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta registró una realización presupuestaria de 16.944.247.251 IDR del límite total de 17.148.595.000 IDR, o 98,81 por ciento, a finales de 2025, como una forma de gestión presupuestaria eficaz y responsable.

Para mejorar la transparencia de la información y los servicios públicos, la Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta también brindó 44,809 servicios de información y quejas públicas presentadas a través de diversas redes sociales y correo electrónico de enero a diciembre de 2025.

Como parte de la mejora de la calidad del servicio, la Sala de Inmigración de Surakarta se ha convertido oficialmente en la nueva ubicación de servicios de la Oficina de Inmigración de Surakarta.

Este servicio fue inaugurado el 1 de diciembre de 2025 por el Ministro de Inmigración y Correccionales Agus Andrianto en Solo Square Mall. Bisri espera que la presencia de la Sala de Inmigración pueda acelerar el proceso de servicio, aumentar la comodidad de los solicitantes y ampliar el alcance de los servicios públicos.

Además, Surakarta Immigration también está implementando el Programa de Aldeas Asistidas por Inmigración en el distrito de Trucuk, Klaten Regency, que incluye las aldeas de Gaden, Kalikebo, Palar, Wonosari y Jatipuro.

Este programa es parte del Programa de Aceleración de la Secretaría de Inmigración y Correccionales, que se enfoca en esfuerzos para prevenir el delito de trata de personas (TPPO) y el delito de tráfico de personas (TPPM) a nivel comunitario.

A través de estos diversos logros, la Oficina de Inmigración Clase I de TPI Surakarta se compromete a continuar mejorando la calidad de los servicios de inmigración, fortaleciendo la supervisión de los extranjeros y apoyando la política de la Dirección General de Inmigración para brindar servicios públicos profesionales, responsables e íntegros.