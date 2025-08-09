Surakarta Burgemeester apoya la implementación del centro creativo escolar

Solo (Antara) – El alcalde de Surakarta Respati Ardi respalda la implementación Centro creativo escolar Iniciado por la compañía de servicios de transporte de Gojek.

Espero Centro creativo escolar Esto no se detiene aquí «, dijo en Solo, Central Java el sábado.

También alienta que el programa continuará en el futuro con una escala más amplia y cubre más escuelas.

Además, se espera que la actividad sea un evento anual que une el ecosistema creativo de la ciudad.

«El Ayuntamiento de Surakarta está listo para apoyar, porque este tipo de iniciativa está muy en línea con nuestra misión de hacer una ciudad cultural innovadora y amigable de los jóvenes en solitario», dijo.

Mientras tanto, Gojek, que es parte del grupo GOTO nuevamente, muestra su compromiso de apoyar a la generación más joven a través de iniciativas Centro creativo escolar (SCH) 2025, un programa de colaboración que fomenta la creatividad y la digitalización en estudiantes secundarios y de secundaria.

The regional main strategic head of West Java, Central Java and DIY Farid Isnawan said that the activity took place in the period April-Yuli 2025. SC was at the same time held in ten cities in Indonesia.

En el programa, su partido colabora con varios socios, incluidos Bank Indonesia, la Oficina de Educación Provincial de Java Occidental, la Oficina de Turismo de Diy, el Instituto Indonesio-Americano (LIA), Paragon Corp y Chatime.

Dijo que el programa logró involucrar a 23,000 estudiantes de 285 escuelas a través de diferentes series de actividades, como sesiones de mentores, talleres educativos y competencia entre los estudiantes.

‘Centro creativo escolar No solo un lugar para desarrollar la creatividad, sino también espacio para que la generación más joven tenga un impacto social real en el medio ambiente. A través de la cooperación de Sector cruzado, queremos asegurar que los estudiantes no solo sean usuarios tecnológicos, sino también futuros innovadores «, dijo.

Dijo que uno de los focos más importantes de Sch 2025 fue Competencia creativa del contenido quien aumentó el tema Convertir el orgullo local en historias creativas.

En esta competencia, se invita a los estudiantes a aumentar la singularidad local de su ciudad a través del contenido digital en tres orientados más importantes: turismo local, local y no cubierto (en efectivo).

Este programa ha logrado producir más de 1,600 contenido digital que se ha subido a través de plataformas de redes sociales como Instagram y Tiktok, con un total de más de 1 millón de espectáculos y 12,000 gustos.

Dijo que esta actuación no solo refleja el entusiasmo de los estudiantes en la creación, sino que también es un medio efectivo para promover un estilo de vida digital inclusivo y adaptativo.