Suministro de electricidad PLN PLN, Circuito de grupo RI -Jubilee

JAKARTA (Antara) – PT PLN (PERSO) logró entregar electricidad confiable durante el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia que se celebró en el Palacio Merdeka, Yakarta, domingo (17/8).

Eventos estatales que comienzan desde la noche de Saint Reflection, la ceremonia conmemorativa de la Proclamation Secondary y la ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca encontró solemne, animada y llena de importancia nacional, con el apoyo de la electricidad en capas.

Jefe de la Agencia Adjunta del Diputado de Administración y Gestión del Palacio de la Secretaría Presidencial, General de Brigada Mulyadi, expresó su profundo aprecio por el confiable apoyo de electricidad de PLN durante la celebración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Estamos siendo ayudados enormemente por la extraordinaria disposición y trabajo de PLN. La presencia de colegas de PLN da una sensación de seguridad y calma, de modo que toda la serie de ceremonias puede ser solemne y sin problemas. PLN se ha convertido en una parte importante del éxito de este momento histórico», dijo el general de brigada Mulyadi.

El director presidente de PLN, Darmawan Prasodjo, enfatizó que el 80 aniversario de la República de Indonesia no solo era una ceremonia estatal, sino también un impulso sagrado para conmemorar el sacrificio de los héroes mientras celebraba la independencia definitiva.

Es por eso que PLN ha contribuido calurosamente a la preservación del curso flexible del evento con un stock confiable.

«El 80 aniversario de la República de Indonesia es un impulso sagrado para toda la nación. Por eso no es solo electricidad, sino también el espíritu nacional del Espíritu Nacional.

Darmawan agregó que el éxito de la seguridad de la electricidad fue el resultado de un trabajo de preparación técnica y cooperación de adultos de todo el equipo. Desde hace mucho tiempo, PLN llevó a cabo una evaluación desde aguas arriba hasta aguas abajo del sistema eléctrico y el período de advertencia de electricidad especial del 1 al 18 de agosto de 2025.

«Simulamos impuestos y probamos el sistema en su conjunto. La coordinación de la unidad cruzada se fortalece y cada dispositivo de reserva se confirma en excelentes condiciones. Este es un trabajo técnico de precisión, pero aún da prioridad en la velocidad y la precisión», explicó Darmmawan.

Gerente General de PLN UID JAKARTA RAYA, MOCH. Andy Adchaminoerdin, ToegeVoegd Om te Zorgen Voor Een Soepele Uitvoeren Van Het Evenement, Pasado PLN Een Gelaagd Elektrisch BeveiligingsSysteem Toe Dat Bindaat Uit 2 Subsystemen Die, 4 Onderstations, 4 Feeders, _fully StroomVoorziening (UPS) se reunió con Vomoal Van 3.200 kVA en _Power Met Een Totale Kracht Van 8,000 kva.

Todo el sistema es supervisado las 24 horas bajo control por _real-time_ a _control Center_ en el complejo Powerhouse Pln Jakarta Presidential Palace.

Además, no menos de 131 empleados de PLN fueron advertidos por completo las 24 horas en 7 puntos del puesto en espera alrededor del Palacio Merdeka. Están incluidos en los oficiales especiales de PLN que se han formado para apoyar la confiabilidad de la electricidad durante una serie de actividades de aniversario de 80 años de la República de Indonesia.

«Formulamos una estrategia de seguridad eléctrica con un enfoque sistémico y en capas. Cada componente, desde subestaciones hasta UPS, nos aseguramos de funcionar de manera óptima. Esta es una forma de nuestra dedicación para apoyar los momentos importantes de la nación», dijo Andy.

Andy también enfatizó la importancia de la preparación del personal de PLN en el mantenimiento de la confiabilidad de la electricidad durante el evento.

«Ponemos al personal en espera en puntos estratégicos y realizamos una supervisión las 24 horas. Todo esto es para garantizar que la electricidad siga siendo confiable, sin interrupción, y apoya perfectamente el curso de la ceremonia», concluyó Andy.