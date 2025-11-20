Sumarsih no tiene problemas para aprovechar las instalaciones de JKN aunque esté lejos de su ciudad natal

Solo (ANTARA) – Un residente de Sumarsih (41) disfrutó de las instalaciones del Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) sin ningún problema a pesar de que se encontraba fuera de su lugar de residencia.

Esta condición está en línea con el lema Fácil, Rápido, Igual del programa JKN organizado por BPJS Health. Sumarsih (41) es un participante de JKN del segmento de seguros de salud de PBI, que continúa recibiendo atención médica aunque se encuentra lejos de su lugar de residencia.

La experiencia de Sumarsih muestra que el programa JKN, que está integrado a nivel nacional, realmente brinda una sensación de seguridad para que todos los participantes reciban atención médica en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso si están lejos de sus hogares.

Sumarsih dijo que había estado viviendo en Surakarta durante varios meses para trabajar como miembro de la familia. Con una agenda de trabajo que, según Sumarsih, estaba ocupada, aún no había tenido tiempo de entregar FKTP. Su centro de salud todavía está registrado en el Centro de Salud Comunitario Giritontro Wonogiri, mientras que sus actividades diarias se desarrollan en Surakarta.

Esta condición preocupó a Sumarsih ya que sentía síntomas de una infección del tracto urinario. Dijo que a mediados de septiembre del mes pasado, Sumarsih sintió que su estado de salud se estaba deteriorando. Tenía fiebre frecuentemente, cada vez que orinaba experimentaba dolor y sensación de ardor, acompañado de malestar en la parte baja del abdomen. Los síntomas dificultan cada vez más sus actividades como miembro del hogar, que requiere energía para cada actividad laboral.

“Cuando estaba enfermo, quería ir a casa en Wonogiri para un chequeo porque mi FKTP estaba allí, pero como la condición de mi cuerpo no podía soportarlo, decidí intentarlo en un centro de salud comunitario cerca de donde vivo actualmente”, dijo Sumarsih.

Sumarsih confió en su KTP y luego verificó su estado de membresía a través de Pandawa para asegurarse de que su estado de membresía en JKN aún estuviera activo.

«Después de estar en Pandawa, gracias a Dios todavía estaba activo y me apresuré a hacerme un chequeo de salud en el Centro de Salud Purwodiningratan Surakarta, cerca de donde estoy ahora. Sumarsih añadió que cuando llegó al Centro de Salud Surakarta Purwodiningratan, lo examinaron inmediatamente y se descubrió que tenía una infección del tracto urinario.

Aunque el Sumarsih FKTP todavía está registrado en el Centro de Salud Giritontro Wonogiri, JKN todavía brinda a los participantes acceso y espacio para obtener centros de atención médica fuera de su lugar de residencia, especialmente cuando el participante vive lejos del FKTP original y necesita tratamiento urgente. El acceso al tratamiento fuera del área puede realizarse hasta tres veces al mes.

Sumarsih se dio cuenta de que viviría más en Surakarta, por lo que decidió organizar el traslado de FKTP a un centro de salud en el Centro de Salud Purwodiningratan Surakarta para no preocuparse por recibir atención médica regular en el futuro.

Además, el proceso de traslado de centros sanitarios a través de Pandawa se puede realizar de forma independiente, sin necesidad de desplazarse a la oficina. La experiencia de Sumarsih muestra que JKN continúa brindando servicios de atención médica rápidos, convenientes e igualitarios para todos los participantes.