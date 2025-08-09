Sumanto quiere hacer un juego consecutivo

KARANGANYAR (Antara) – Presidente de la DPRD Central Java Sumanto invita a la audiencia a comprender mejor la historia del juego que se juega en el show de Shadow Puppet y quiere realizarlo de principio a fin.

Sumanto transfirió esto cuando habló muñecas de sombra casualmente en su casa, Suruh Village. Distrito de Tasikmadu, Karanganyar Regency.

Presente como oradores en el diálogo, asn rri Surakarta y creador de Wayang -hetful, ki mas demang edi sulistiyono y dalang ki mas demang sujarwo joko.

Dijo Sumanto, hasta ahora muchos espectadores no sabían la historia en Wayang Kulit. Aunque el titiritero jugó con consejos y podría ser una guía en la vida diaria.

«A muchas personas les gusta mirar las muñecas de sombra, pero no entienden la historia. Por eso, antes de que comience el escenario, tal diálogo debe ser contar la historia», dijo el político PDI Perjuangan.

Hace algún tiempo, el títere de la sombra se realizó con la pieza «Raja suya Sesiji», Dalang Ki Thukul Cipta Wardoyo y Ki Mas Demang Sujarwo Joko.

El ex presidente del DPRD de Karanganyar Regency reveló que había mucho espectáculo de títeres. Es por eso que quiere tocar el espectáculo de títeres, de principio a fin.

«Debido a que esto continúa, es bueno si está organizado por Puppet Show de principio a fin, por lo que la historia es consecutiva. Más tarde, los jugadores pueden simularse para que la historia pueda ser más clara», dijo.

El creador de marionetas y titiriteros, Ki Mas Demang Edi Sulistiyono explicó que la pieza «Raja Suya Sesiji» cuenta sobre las ofertas para el gran líder, Pabu Puntadewa. Se ofrecen ofertas para ofrecer oraciones a los antepasados.

Estuvo de acuerdo con Sumanto, para que las personas pudieran entender mejor la historia en las muñecas de sombra. Además, Wayang ha recibido el título de patrimonio cultural no objeto que ha sido reconocido por la UNESCO.

El reconocimiento se dio porque las muñecas no fueron solo actuaciones de arte, sino también valores filosóficos, identidad cultural moral e indonesia.

«El reconocimiento no se debe a sus muñecas y cerebros maestros, sino a los valores allí», dijo.

Agregó que la pieza de «Sesaji de Raja Suya» contiene un informe mundial, debe estar dirigido por un líder bueno, compasivo y compasivo de la comunidad. Un líder también debe estar en armonía en palabras y acciones.

Edi confirmó que había mucho juego en muñecas. La historia de Mahabharata consta de solo 18 capítulos. Entonces sugirió que todos los juegos se realizarían sucesivamente.