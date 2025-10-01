Sumanto pidió a los agricultores que no vendan su país para proteger las tierras agrícolas.

KARANGANYAR (Antara) – Presidente del DPRD Central de Java Sumanto pidió a los agricultores que no vendan su país para mantener el área de las tierras agrícolas.

Durante su reunión con agricultores de la Asociación de Grupos de Agricultores (Gapoktan) Tritani Mulyo, en el pueblo de Jaten, el distrito de Jaten, Karanganyar Regency, Sumanto enfatizó el aumento de las funciones de las tierras agrícolas.

Pidió a los agricultores que mantuvieran sus campos de arroz y que no se tentaran a venderlo para convertirlo en vivienda o industria.

Durante el evento con derecho a los campos de arroz, De Boer saludó, Sumanto reveló que el área de tierras agrícolas en Jaten ahora es solo unas 78 hectáreas, aunque inicialmente el área de aproximadamente 400 hectáreas. Tenía miedo de que las tierras agrícolas se redujeran cada vez más y se mantuvieran para influir en la productividad del arroz.

«Tierra agrícola de 400 hectáreas, reduciéndose a 78 hectáreas. En el futuro puede reducirse más y convertirse en una fábrica. ¿Qué trabajo es todo?» Preguntó Sumanto.

Sumanto considera esto como parte del desarrollo de tiempos que son difíciles de evitar. Sin embargo, espera que los agricultores no sean fácilmente seducidos por otras partes que quieran comprar sus campos de arroz a precios altos, porque aunque obtienen mucho dinero, los agricultores estarán amenazados sin ingresos en el futuro porque es difícil cambiar a otro trabajo.

«Si obtienes una herencia, no la vendas, incluso si hay una tentación de miles de millones de premios. Si se vende, la herencia se agotará. Compró un auto nuevo, cuanto más tiempo se reduce el valor», explicó.

Sumanto reveló que Java Central tiene el desafío de mantener el estatus como un cobertizo nacional de alimentos. El desafío es uno de ellos porque la mayoría de los agricultores en el centro de Java tienen campos de arroz limitados. Estas condiciones dieron como resultado que su pozo menos aumente.

Según los datos, de los 3 millones de agricultores en Java central, solo tiene un área de tierra de menos de 500 m2. Esta condición es diferente de la Java Occidental y Java Oriental, donde los agricultores tienen un país más amplio.

«Los agricultores en West -Java tienen un área de tierra promedio por encima de 500 m2. Este es un desafío. Si desea mantener un cobertizo nacional de alimentos, debe haber cosas nuevas para abordar los problemas agrícolas», dijo recientemente.

La pequeña área de tierras agrícolas, continuó, también es una de las causas de las tasas de pobreza extrema en Java Central sigue siendo alta.

«Debido a que solo hay unas pocas superficies terrestres, los agricultores no pueden florecer. Esto debería considerarse», dijo el ex presidente de la Regencia Semarang DPRD.

Según él, el gobierno provincial y el DPRD central de Java actualmente han establecido un programa a largo plazo para mantener la posición de los cobertizos nacionales de alimentos.

«Se debe alentar la innovación del sector agrícola. Java central ya tiene una regulación sobre el potencial a largo plazo como amortiguador nacional», dijo Sumanto.

Según él, los gobiernos locales, incluido el gobierno de la Regencia/Ciudad, deben concentrar su presupuesto con la existencia de esta regulación. Entre ellos mejorando la infraestructura agrícola y estableciendo el Plan espacial regional (RTRW) para resistir la conversión de la tierra. Agregó que en el Perda el área de Green Land Plus del alcance de 900 mil hectáreas a más de 1 millón de hectáreas.