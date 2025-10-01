Sumanto invitó a Karanganyar -Boeren a criar pollos para aumentar los ingresos

Karanganyar (Antara) – Presidente del DPRD Central de Java Sumanto invita a los agricultores a aumentar el aumento de los pollos como un trabajo en parte para aumentar los ingresos.

Durante una visita a Karanganyar Regency, Java Central, Sumanto dijo hace algún tiempo que criar pollos era una compañía relativamente fácil y resultados prometedores.

Sumanto pidió a los agricultores que no estuvieran fácilmente satisfechos con el alto precio de grano en este momento. El ex presidente del DPRD de Karanganyar Regency reveló que hay otro potencial potencialmente comercial, a saber, criando pollos javaneses.

«Las imágenes del movimiento deben estar junto con la cría de ganado. Cada ganado que es importante para la comida no lo es. Si se compra el alimento, ciertamente no es posible ganar», dijo Sumanto cuando los agricultores del grupo de agricultura combinada (Gapoktan) dijeron Tritani Mulyo, Jaten Village, Karanganyar, Karangananar, Karanganyarar.

Dio un ejemplo de criar pollos javaneses puede obtener múltiples ganancias. Un pollo javanés puede desarrollar hasta 60 colas en la época del año.

«Este pollo javanés puede tener 60 años al año, esto es lo mismo que el 6,000 por ciento. ¿Qué más es una compañía que puede producir 6,000 por ciento por año? Piense en la mitad neta murió, aún se beneficia un 3,000 por ciento», dijo el político PDI Perjuangan.

Con este cálculo, continuó, los criadores con 10 pollos javaneses pueden dar una ganancia considerable si se manejan adecuadamente. Sumanto agregó que el levantamiento de pollos fue uno de los esfuerzos para aumentar la seguridad alimentaria, aumentar los ingresos familiares y crear empleos a nivel de aldea.

Según él, el ganado de pollo, además del valor económico, también puede ser una solución para ofrecer fuentes de proteínas asequibles en la comunidad. Alentó al gobierno local a ofrecer apoyo en forma de capacitación técnica, ayuda con la semilla de pollo y la ayuda comercial de manera sostenible.

La educación de los pollos requiere una serie de estrategias para tener éxito. La estrategia comienza desde la selección de semillas superiores, gestión de la salud y entorno ambiental, alimentación de calidad, hasta el marketing de productos. Además, también es importante prestar atención a la gestión de la salud del pollo, como los programas de vacunación y saneamiento de la jaula.

«La comida de pollo puede provenir de los restos de la comida, pero debe cocinarse para estar limpio. También se les da jengibre y kenn para que el pollo esté saludable. ¿Cómo puedes preguntar a los instructores?», Dijo.

Mientras tanto, dijo el jefe interino de la aldea Jaten Andi, esta actividad era el momento adecuado para que los agricultores revelen los diversos obstáculos con los que se enfrentaban. También confirmó que los esfuerzos para fortalecer la seguridad alimentaria no solo a los agricultores, sino también al aumentar el ganado.

«Este aumento puede ser un valor adicional para los agricultores. La esperanza suele mejorar su nivel de vida», dijo.