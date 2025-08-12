Suman 2 Batang-Korea Selatan algunos

Batang (Antara) -School High School of Batang Regency, Central Java, a través del programa de clase de intercambio global titulado East Meets South East que fundó la colaboración con Jeonju Girls High School en Corea del Sur en Zuid -Corea en la asociación de misiones de intercambio cultural.

El director de la escuela secundaria estatal 2 Batang Sugeng en Batang dijo el martes que su partido apoyó plenamente la visita de 22 estudiantes de Corea del Sur de Corea Sur para conocer a estudiantes escolares que dirigió hoy, el martes (12/8).

«Esto muestra una cooperación positiva para los estudiantes. Esperemos que las competencias del idioma inglés se hayan agudizado más y tengan una visión cultural de los dos países», dijo.

El que fue acompañado por un maestro de inglés Arie Laksmi Dewi dijo que una visita de alumnos de Jeonju Girls High School era un sentido de cooperación entre la asociación que se había establecido durante mucho tiempo.

«Su visita duró dos días, que se llenarán con visitas a las lecciones, incluida la cultura javanesa, especialmente de Batang Regency», dijo.

Según él, estos estudiantes surcoreanos serán presentados y tendrán la oportunidad de tocar instrumentos musicales tradicionales como Gamelan y concluir con discusiones sobre el Día de la Independencia.

Los estudiantes de Jeonju Girls High School son bienvenidos con actuaciones de danza regionales como Babalu y K-Pop Dance como una forma de aprecio por la cultura de cada país.

«Además de ser bienvenidos con bailes tradicionales, también presentamos a K-Pop Dancing como prueba de estudiantes de SMA Negeri 2 Batang también una cultura de Corea del Sur», dijo.

Dijo que si una visita sería que su plan visitaría la escuela secundaria Jeonju Girls.

«Se planea que hay 10 estudiantes de Suman 2 Batang, la Escuela Secundaria Jeonju Girls visitará. La invitación es en marzo de 2026, pero sigue siendo un plan porque debe haber un permiso y se seleccionará de antemano», dijo.

La maestra Jeonju Girls High School Corea del Sur, la Sra. Hye Jeong, dijo que estaba impresionado por los comentarios de los estudiantes de secundaria 2, especialmente cuando se muestra en Babalu y K-Pop Dance.

«Le agradecemos, resulta que el amor de los estudiantes de Sun 2 está probado por un discurso extraordinario. Estamos muy impresionados», dijo.

