Sukoharjo Regente Apreciación de la educación UMS con base en el carácter islámico en el período de graduación I

Solo (Antara) – Regente de Sukoharjo HJ. Ética Sancyani, SE, MM, apreciaron la implementación de la educación en la Universidad de Muhammadiyah Surakarta (UMS) basada en el carácter islámico durante las adquisiciones de diplomas, las maestras y el término doctoral I Año académico 2025/2026 UMS Dahmaddorium-Boutl Friday Satortay, (19-20/9).

Con gran alegría, la ética de Suryani no solo estuvo presente como funcionarios regionales, sino como padres que acompañaron a su hijo Danuarta Bimar Sakti que había completado la educación superior en UMS.

En sus comentarios, la ética apreció la UMS por su dedicación a capacitar a los estudiantes para completar con éxito la educación.

«El precio más alto, en el canciller, el Senado y todas las civitas académicas de UMS, por su arduo trabajo y cooperación en realizar la tarea de capacitar a todos los estudiantes hasta que completaron con éxito sus estudios y diplomas esta mañana», dijo.

Dijo que el éxito de su hijo fue el fruto de la oración, el trabajo duro y el apoyo de varias partes involucradas. Como una forma de dedicación a la educación sostenible, expresó su esperanza en los graduados para poder implementar la científica científica obtenida para el medio ambiente.

«Esperemos que el conocimiento que obtenga en la universidad puede ser útil para nuestra sociedad, nación y país. Sea personas que puedan ofrecer beneficios y traer cambios positivos al medio ambiente», agregó el regente de Sukoharjo.

Mientras que su hijo, Danuarta, enfatizó el sistema educativo en UMS que combinaron aspectos académicos y aspectos religiosos para dar forma al carácter de los estudiantes. Según él, a través de la integración del enfoque utilizado por UMS, se convirtió en un factor distintivo con otras universidades.

«Ums en sí es la ciencia religiosa aquí, Shobron, que tiene que venir a la ubicación de la mezquita para actividades religiosas a las 3 en punto de la mañana. Eso es ciertamente diferente de otras universidades», dijo Danuarta.

En esta ocasión, UMS Rector Prof. Dr. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Su gratitud pronunciada por la confianza ética de Suryani en ofrecer oportunidades para que su hijo siga la capacitación terciaria en UMS.

Danuarta Bima Sakti, que ahora ha completado su educación, implementará el conocimiento obtenido al trabajar como un intento de mejorar la calidad del yo.

«De ahora en adelante buscará una nueva experiencia laboral para desarrollar una mejor persona», dijo.